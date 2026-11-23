Росія може атакувати НАТО / © Associated Press

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Система протиповітряної оборони Європи недостатньо підготовлена ​​до можливої ​​війни з Росією. У разі конфлікту РФ може застосувати проти країн НАТО таку ж тактику масованих ракетних ударів та атак дронів, яку використовує в Україні.

Про це заявив колишній командувач американських сухопутних військ у Європі генерал Бен Годжес у документальному фільмі шведського телеканалу SVT.

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«Уявіть, що щоночі відбувається в Одесі, Києві чи Харкові, але замініть ці міста на Бремерхафен у Німеччині, Гданськ у Польщі чи Ригу в Латвії. Саме це і станеться», – вважає Годжес.

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За його словами, основними цілями російських ударів можуть стати порти, залізниці та мости, необхідні НАТО для перекидання військових вантажів до країн Балтії. Серед потенційних цілей генерал назвав Бремергафен у Німеччині та Ґетеборг у Швеції.

На думку Годжеса, головні проблеми європейської ППО — брак боєприпасів, який посилився після американської військової операції проти Ірану, та недостатня кількість навчань. Він закликав НАТО відпрацьовувати дії в умовах ракетних атак, радіоелектронних перешкод та кібератак.

Як у НАТО готуються до атаки РФ

Видання Bloomberg написало, що головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич готує секретну стратегію швидкої перемоги в разі нападу РФ на східний фланг. Документ під назвою «Теорія перемоги» фокусується на інтеграції новітніх технологій, зокрема недорогих дронів і систем зі штучним інтелектом.

Під час масованої російської атаки на Україну вранці 20 листопада в повітряному просторі сусідньої Польщі зафіксували невідомі повітряні об’єкти, а в Люблінському та Підкарпатському воєводствах оголошували повітряну тривогу. У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс стоятиме на захисті кожного сантиметра території Польщі.

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Водночас полковник ЗСУ у відставці, Герой України Дмитро Кащенко озвучив думку, що Росія систематично перевіряє готовність країн НАТО реагувати на військові загрози. Зокрема, випробовує їхні можливості через порушення повітряного простору ракетами та безпілотниками.

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