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Чи витримає НАТО атаки РФ, як в Україні: генерал США назвав цілі Путіна у Європі
Європа не готова до ударів РФ. Бен Годжес попередив НАТО про небезпечний сценарій.
Система протиповітряної оборони Європи недостатньо підготовлена до можливої війни з Росією. У разі конфлікту РФ може застосувати проти країн НАТО таку ж тактику масованих ракетних ударів та атак дронів, яку використовує в Україні.
Про це заявив колишній командувач американських сухопутних військ у Європі генерал Бен Годжес у документальному фільмі шведського телеканалу SVT.
«Уявіть, що щоночі відбувається в Одесі, Києві чи Харкові, але замініть ці міста на Бремерхафен у Німеччині, Гданськ у Польщі чи Ригу в Латвії. Саме це і станеться», – вважає Годжес.
За його словами, основними цілями російських ударів можуть стати порти, залізниці та мости, необхідні НАТО для перекидання військових вантажів до країн Балтії. Серед потенційних цілей генерал назвав Бремергафен у Німеччині та Ґетеборг у Швеції.
На думку Годжеса, головні проблеми європейської ППО — брак боєприпасів, який посилився після американської військової операції проти Ірану, та недостатня кількість навчань. Він закликав НАТО відпрацьовувати дії в умовах ракетних атак, радіоелектронних перешкод та кібератак.
Як у НАТО готуються до атаки РФ
Видання Bloomberg написало, що головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич готує секретну стратегію швидкої перемоги в разі нападу РФ на східний фланг. Документ під назвою «Теорія перемоги» фокусується на інтеграції новітніх технологій, зокрема недорогих дронів і систем зі штучним інтелектом.
Під час масованої російської атаки на Україну вранці 20 листопада в повітряному просторі сусідньої Польщі зафіксували невідомі повітряні об’єкти, а в Люблінському та Підкарпатському воєводствах оголошували повітряну тривогу. У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс стоятиме на захисті кожного сантиметра території Польщі.
Водночас полковник ЗСУ у відставці, Герой України Дмитро Кащенко озвучив думку, що Росія систематично перевіряє готовність країн НАТО реагувати на військові загрози. Зокрема, випробовує їхні можливості через порушення повітряного простору ракетами та безпілотниками.