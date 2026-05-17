Чи виведуть США свої війська з Польщі: Варшава прокоментувала
Варшава спростувала чутки про вихід військових США з Польщі.
Повідомлення ЗМІ про скорочення військової присутності США в Європі не стосуються Польщі.
Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі, пишуть Wiadomości.
За даними Бюро національної безпеки, ротація американських військ триває, а до Польщі перекидаються американська техніка та солдати.
В опублікованій заяві наголошується, що Сполучені Штати залишаються найважливішим стратегічним партнером Польщі та — поряд з польськими солдатами та офіцерами — гарантом безпеки Польщі. Як зазначається, кількість американських солдатів та цивільних співробітників збройних сил США в Польщі коливається близько 10 000.
«Повідомлення про призупинення ротації та скорочення присутності США безпосередньо чи зрештою не стосуються Польщі», — наголошується в заяві.
Наразі триває ротація американських військ на чолі з 1-ю дивізією з Форт-Худа, штат Техас. Понад 20% запланованої кількості солдатів та приблизно 70% військової техніки, запланованої для нової ротації, вже перевезено до Польщі.
Міністерство оборони Польщі не отримувало попередньої інформації щодо змін до графіка розгортання військ США.
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також прокоментував повідомлення ЗМІ. Він запевнив, що жодного рішення про скорочення участі США в Польщі не було прийнято
Раніше агентство Reuters, посилаючись на неназваних американських чиновників, повідомляло, що Пентагон скасував плани щодо ротаційної передислокації приблизно 4000 військовослужбовців до Польщі. CNN, у свою чергу, повідомило, що це рішення було частиною зусиль щодо скорочення кількості американських військ у Європі.