Чи виведуть США свої війська з Польщі: Варшава прокоментувала

Чи справді Пентагон «забирає» солдатів із Польщі

Реклама

Повідомлення ЗМІ про скорочення військової присутності США в Європі не стосуються Польщі.

Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі, пишуть Wiadomości.

За даними Бюро національної безпеки, ротація американських військ триває, а до Польщі перекидаються американська техніка та солдати.

Реклама

В опублікованій заяві наголошується, що Сполучені Штати залишаються найважливішим стратегічним партнером Польщі та — поряд з польськими солдатами та офіцерами — гарантом безпеки Польщі. Як зазначається, кількість американських солдатів та цивільних співробітників збройних сил США в Польщі коливається близько 10 000.

«Повідомлення про призупинення ротації та скорочення присутності США безпосередньо чи зрештою не стосуються Польщі», — наголошується в заяві.

Наразі триває ротація американських військ на чолі з 1-ю дивізією з Форт-Худа, штат Техас. Понад 20% запланованої кількості солдатів та приблизно 70% військової техніки, запланованої для нової ротації, вже перевезено до Польщі.

Міністерство оборони Польщі не отримувало попередньої інформації щодо змін до графіка розгортання військ США.

Реклама

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також прокоментував повідомлення ЗМІ. Він запевнив, що жодного рішення про скорочення участі США в Польщі не було прийнято

Раніше агентство Reuters, посилаючись на неназваних американських чиновників, повідомляло, що Пентагон скасував плани щодо ротаційної передислокації приблизно 4000 військовослужбовців до Польщі. CNN, у свою чергу, повідомило, що це рішення було частиною зусиль щодо скорочення кількості американських військ у Європі.

Новини партнерів