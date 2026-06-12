Чи виженуть українських чоловіків з ЄС: у Раді розставили крапки над "і" в питанні депортації

Українські чоловіки за кордоном / © ТСН

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Євросоюз не може депортувати українських чоловіків на батьківщину лише на підставі їхнього громадянства чи мобілізаційного віку. Навіть якщо їм скасують допомогу в країнах ЄС, вони навряд чи добровільно повернуться до України.

Про це очільник делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв розповів в ефірі телеканалу «Новини.Live».

Чи може ЄС депортувати українських чоловіків

Нардеп заявив, що на сьогодні не існує механізмів для масового примусового повернення до України громадян призовного віку, адже це суперечить нормам міжнародного права.

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«Механізму депортації люде немає. Ну тобто є механізм депортації, але через конкретні причини, зокрема через кримінальне правопорушення. Через те, що вони просто призовного віку і за національністю українці, вони не можуть бути депортовані. Це суперечить міжнародному праву», — пояснив він.

Чи повернуться чоловіки до України в разі скасування соцдопомоги в ЄС

За словами Чернєва, питання надання соціальної допомоги українцям, які перебувають за кордоном, належить до виняткової компетенції кожної окремої держави. Водночас навіть у разі скорочення чи припинення виплат це навряд чи стане вагомою причиною для масового повернення чоловіків до України.

«Що роблять наші партнери — це їхнє суверенне право, яким чином вони розподіляють допомогу тим чи іншим верствам населення, зокрема мігрантам, зокрема українцям, зокрема чоловікам призовного віку. Умовно кажучи, якщо вони навіть відмовлять у якихось виплатах, підтримці чоловікам 25–60, я дуже сумніваюся, що це призведе до того, що вони почнуть повертатися до України», — зауважив він.

На думку нардепа, чоловіки, які залишаються за кордоном, радше шукатимуть можливості для працевлаштування, адаптації та інтеграції в нове середовище навіть без державної фінансової підтримки. Він вважає малоймовірним, що відсутність допомоги стане для них стимулом до повернення, особливо якщо вони виїхали ще на початку або в середині війни. Окремо політик згадав і тих українців, які проживали за кордоном ще до початку повномасштабного вторгнення та не порушували жодних законів.

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«Тому тут я сумніваюся, що це дасть якийсь реальний ефект на повернення наших чоловіків», — резюмував народний Чернєв.

Повернення українських чоловіків з ЄС — останні новини

Нагадаємо, ЄС планує подовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року, проте єврокомісар Магнус Бруннер заявив, що українська влада просить зробити виняток для чоловіків віком 23–60 років. Єврокомісія зараз розглядає таку можливість, і остаточне рішення щодо обмеження захисту для цієї категорії осіб мають ухвалити держави-члени ЄС найближчими тижнями.

Після цього в МЗС України наголосили, що Київ зацікавлений у добровільному поверненні громадян — і чоловіків, і жінок. Речник міністерства Георгій Тихий спростував чутки про виплати від України за повернення: йдеться лише про потенційні програми фінансової підтримки від урядів окремих країн ЄС (як-от Швейцарії) для стимулювання виїзду біженців додому. Водночас Україна виступає за збереження чинного рівня тимчасового захисту в ЄС для всіх своїх громадян, які перебувають там на законних підставах.

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