Чи є ризик прориву з Білорусі: ДПСУ проаналізувала військову активність

Білоруський військовий / © Сайт Міноборони Білорусі

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Держприкордонслужба України не бачить ознак підготовки наступу або обстрілів з боку Білорусі, але підтверджує використання території цієї держави для посилення сигналів російських «Шахедів».

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє «Новини.Live».

Як Білорусь допомагає РФ атакувати Україну

За словами Демченка, Білорусь залишається одним із напрямків підтримки РФ. Йдеться, зокрема, про встановлення та розміщення на білоруській території ретрансляторів та інших засобів зв’язку, які підсилюють сигнал для російських повітряних засобів.

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«Щодо використання Росією "Шахедів" та "Гербер", то, на жаль, бачимо, що Білорусь — один з напрямків, за яким вона підтримує Росію — встановлює і розміщує на своїй території ретранслятори та інші засоби зв’язку, які підсилюють сигнал для цих повітряних засобів Росії. Тим самим дозволяючи їм максимально легше рухатися вглиб території нашої країни. І це одна з вимог, яку озвучував президент України до Білорусі, щоб ці засоби було демонтовано», — розповів речник ДПСУ.

Загроза вторгнення з Білорусі — яка ситуація зараз

Він наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю суттєво відрізняється від ділянки кордону з Росією.

«Обстрілів по цій ділянці кордону ми не відмічаємо саме з території Білорусі. Як і скупчення якогось ударного угруповання, яке було б готове до дестабілізації ситуації за напрямком нашого кордонного пункту, спроб вторгнення», — акцентував Демченко.

Водночас, за даними розвідки, зберігається тиск Росії на Білорусь із вимогою більш масштабного залучення у війну проти України.

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Речник ДПСУ зазначив, що завдання української розвідки полягає у безперервному моніторингу ситуації на території Білорусі, щоб своєчасно реагувати на можливі зміни в безпековій ситуації.

«Наше завдання насамперед — мати сильні оборонні позиції і роботи щодо інженерного укріплення безпосередньо лінії кордону, і фортифікаційні укріплення, і нарощення мінно-вибухових загорож за напрямком кордону з Білорусі, безпосередньо по лінії кордону», — сказав Демченко.

За його словами, усі ці заходи тривають безперервно. До них залучено підрозділи Держприкордонслужби, інші складники Сил оборони, а також органи місцевої влади, які спільно працюють над посиленням оборонних можливостей України на цьому напрямку.

Загроза з Білорусі для України — останні новини

Зауважимо, Кремль намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України, використовуючи договір про Союзну державу. Аналітики ISW попереджають, що Росія прагне залучити людські ресурси Білорусі для компенсації дефіциту солдатів на фронті. Водночас Кремль веде кампанію «когнітивної війни», намагаючись представити потенційні українські удари по військових цілях у Білорусі як акт агресії проти всієї Союзної держави, що може стати формальним приводом для безпосередньої участі Мінська у конфлікті.

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Водночас у Білорусі оголосили про початок «мобілізаційних навчань» і проводиться масовий виклик військовозобов’язаних до військкоматів. Міноборони країни повідомляє, що заходи з актуалізації облікових даних стартували 17 червня у Гродненській області, а від 20 червня — в Ошмянському районі. У межах цього етапу планується охопити близько 2000 осіб.

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