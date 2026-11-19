Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін цинічно заявив, що Україні нібито немає сенсу утримувати неокуповану частину Донецької області, оскільки Росія рано чи пізно зможе захопити її військовою силою.

Про це російський диктатор сказав на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Китаї, яку транслювала пресслужба Кремля.

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Путін поставив під сумнів доцільність оборони Україною, за його підрахунками, близько 10% території Донецької області, які залишаються під контролем Києва. За словами російського президента, якщо українські війська зможуть утримувати ці території «ще якийсь час», то нібито немає сенсу захищати їх «будь-якою ціною».

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«Чи є сенс тримати ці 10% будь-якою ціною? Це таке примітивне, але цілком законне запитання», — цинічно заявив глава Кремля, фактично відкрито натякнувши на намір продовжувати загарбницьку війну, щоб силою захопити решту Донбасу.

Водночас російський диктатор продемонстрував, що продовжує жити у власному інформаційному просторі, відірваному від реальної ситуації на фронті, та повторювати пропагандистські вигадки про українську владу.

Зокрема, Путін знову поставив під сумнів легітимність українського керівництва, заявивши, що нинішній політичний режим у Києві нібито бере початок від «державного перевороту».

За його словами, питання завершення війни залежить не лише від Росії, а й від української влади, яку він продовжує називати нелегітимною. Попри це, Путін заявив, що Москва нібито готова вести діалог навіть із нинішнім українським керівництвом.

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Своєю заявою глава Кремля вкотре фактично підтвердив, що не відмовився від територіальних претензій до України та продовжує розглядати військову агресію як інструмент досягнення своїх загарбницьких цілей.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що не бачить непереборних перешкод для досягнення домовленостей щодо закінчення війни в Україні. Водночас він фактично висунув Києву та Європі вимогу погодитися на російські умови, зокрема в територіальних питаннях.

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