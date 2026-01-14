ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Чи є у РФ ефективна протидія балістичним ракетам: відповідь експерта

У росіян недостатньо засобів ППО, щоб ефективно збивати балістику.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Балістична ракета / Ілюстративне фото

Балістична ракета / Ілюстративне фото / © navy.mil

Росія має мало систем ППО, що здатні збивати балістичні ракети. За підрахунками фахівців, щоб прикрити всю територію росіянам потрібно понад 150-200 систем С-400.

Про це в ефірі «Еспресо» розповів військовий аналітик, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

Деталі

За словами Нарожного, у росіян є декілька систем ППО, які здатні збивати балістичні ракети. Це С-300, С-350, С-400 та С-500. З них тільки С-400 та С-500 сьогодні здатні протидіяти балістичним ракетам. Річ у тім, що С-300 є дуже старим комплексом.

Згідно з підрахінками, у РФ було понад 50 С-400 до війни. Сьогодні ж Силами оборони України знищено щонайменше 25 із них. Щобільше, левова частка цих комплексів розміщена на тимчасово окупованих територіях України.

«Головні ж цілі для нас знаходяться саме на території Росії й росіяни навряд чи з ТОТ перекинуть такі комплекси на територію РФ. Тому у них дійсно немає ефективної протидії балістичним ракетам», — пояснив Нарожний.

Якщо атаки балістичними ракетами нарощуватимуться, росіяни будуть змушені шукати системи для прикриття власних об’єктів. І робити це доведеться вкрай оперативно. Нарожний нагадує, що Україна зараз шукає по всьому світу додаткові системи Patriot, стаючи в чергу.

«У росіян буде абсолютно ідентична історія. У них є понад 25 комплексів, здатних збивати балістичні ракети, а потрібно в кращому випадку 150-200 одиниць, щоб прикрити всю територію», — підсумував він.

Раніше йшлося про те, що Путін посилює захист своєї резиденції на Валдаї. Там зосереджено близько 14 систем ППО.

«Взагалі щодо можливості удару по Валдаю, то у 2022 році там було помічено біля двох систем ППО, які захищали Валдай. Адже у Кремлі сподівалися на „Київ за три дні“, „Україну за два тижні“, „українське керівництво втече“, тому навіщо навколо путінської резиденції ставити більше ЗРК. А щоб розуміти різницю, то зараз таких комплексів — 14», — розповів експерт Костянтин Криволап.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie