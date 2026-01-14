Чи є у РФ ефективна протидія балістичним ракетам: відповідь експерта

Балістична ракета / Ілюстративне фото / © navy.mil

Росія має мало систем ППО, що здатні збивати балістичні ракети. За підрахунками фахівців, щоб прикрити всю територію росіянам потрібно понад 150-200 систем С-400.

Про це в ефірі «Еспресо» розповів військовий аналітик, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

За словами Нарожного, у росіян є декілька систем ППО, які здатні збивати балістичні ракети. Це С-300, С-350, С-400 та С-500. З них тільки С-400 та С-500 сьогодні здатні протидіяти балістичним ракетам. Річ у тім, що С-300 є дуже старим комплексом.

Згідно з підрахінками, у РФ було понад 50 С-400 до війни. Сьогодні ж Силами оборони України знищено щонайменше 25 із них. Щобільше, левова частка цих комплексів розміщена на тимчасово окупованих територіях України.

«Головні ж цілі для нас знаходяться саме на території Росії й росіяни навряд чи з ТОТ перекинуть такі комплекси на територію РФ. Тому у них дійсно немає ефективної протидії балістичним ракетам», — пояснив Нарожний.

Якщо атаки балістичними ракетами нарощуватимуться, росіяни будуть змушені шукати системи для прикриття власних об’єктів. І робити це доведеться вкрай оперативно. Нарожний нагадує, що Україна зараз шукає по всьому світу додаткові системи Patriot, стаючи в чергу.

«У росіян буде абсолютно ідентична історія. У них є понад 25 комплексів, здатних збивати балістичні ракети, а потрібно в кращому випадку 150-200 одиниць, щоб прикрити всю територію», — підсумував він.

Раніше йшлося про те, що Путін посилює захист своєї резиденції на Валдаї. Там зосереджено близько 14 систем ППО.

«Взагалі щодо можливості удару по Валдаю, то у 2022 році там було помічено біля двох систем ППО, які захищали Валдай. Адже у Кремлі сподівалися на „Київ за три дні“, „Україну за два тижні“, „українське керівництво втече“, тому навіщо навколо путінської резиденції ставити більше ЗРК. А щоб розуміти різницю, то зараз таких комплексів — 14», — розповів експерт Костянтин Криволап.