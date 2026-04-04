Чи заборонили чоловікам виїзд з Німеччини: адвокат пояснив, що насправді змінилось у законі

У Німеччині оновили закон про військовий обов’язок (Wehrpflichtgesetz), змінивши правила перебування військовозобов’язаних за кордоном. Нововведення стосуються чоловіків віком від 17 до 45 років, які планують тривалий виїзд за межі країни.

Український адвокат Юрій Деменченко пояснив, що передбачають нововведення.

Юрист зазначив, що зміни стосуються параграфа 3 закону про військовий обов’язок. Раніше цей пункт застосовувався лише в умовах напруженості або воєнного стану. Нова редакція передбачає, що вимога щодо отримання дозволу може діяти і поза цими умовами.

За його словами, у Міністерстві оборони Німеччини наголосили: вимога щодо отримання дозволу передбачена законом, але не має на меті обмежувати свободу пересування. Йдеться передусім про облік військовозобов’язаних, зокрема тих, хто перебуває за кордоном тривалий час.

Деменченко підкреслив, що дозволи на виїзд у більшості випадків мають надаватися. Це прямо випливає з формулювань закону.

«Ніяких прямих імперативних норм про заборону в німецькому законодавстві на час мирного часу не з’явилося. Тобто як такої заборони для німецьких чоловіків немає», — зазначив адвокат.

Він додав, що станом на зараз також відсутня чітка процедура отримання таких дозволів. Не визначено орган, який їх видаватиме, а також відповідальність у разі виїзду без дозволу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Німеччині чоловіки віком від 17 до 45 років зобов’язані отримувати спеціальний дозвіл від Бундесверу у разі виїзду за кордон більш ніж на три місяці — незалежно від мети поїздки.