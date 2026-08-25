Чи захищатимуть ЗСУ країни НАТО в разі нападу РФ: Зеленський дав різку відповідь

Чи захистить Україна НАТО в разі нападу РФ / © Associated Press

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Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський натякнув на позицію щодо можливого залучення українських військових до захисту країн Північноатлантичного альянсу.

Президент України прокоментував питання можливої участі українських військових у захисті країн НАТО

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи відправить Київ свої сили в разі агресії РФ проти Естонії, чіткої ствердної відповіді глава держави не дав.

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Водночас він акцентував на готовності України ділитися унікальним бойовим досвідом у межах ініціативи Drone Deal.

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За словами Зеленського, йдеться про навчання фахівців, передачу навичок від наших операторів безпілотників, а також допомогу в управлінні наявними системами захисту неба та радіоелектронної боротьби.

Проте питання безпосередньої відправки військ він порадив адресувати безпосередньо Альянсу.

«Що стосується наших військових, Україна не в НАТО, Естонія в НАТО. Згідно, якщо вірити в силу НАТО, то в Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, у вас є понад 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником в НАТО».

«І якщо чесно, якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн, я думаю, які вже в НАТО, тому що менше ризиків для інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією, і для Росії це небезпечно. А поки ми не в НАТО, ми не в НАТО», — додав президент.

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Коли закінчиться війна: думка Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня Незалежності озвучив план завершення війни та закликав міжнародних партнерів до спільного тиску на Москву.

Він наголосив на необхідності запровадження нищівних санкцій та надання Україні всього необхідного озброєння, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів і зупинити агресію до того, як Кремль розпочне новий наступ.

Окреме послання глава держави адресував Китаю, закликавши Пекін не мовчати та належним чином реагувати на ядерні погрози Кремля. На думку українського лідера, справжнє лідерство передбачає цивілізаційну відповідальність та протидію диктаторам, які загрожують планеті.

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