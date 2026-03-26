Чи залишиться Україна без американської зброї: Рютте відповів на чутки про зупинку програми PURL

Попри активні бойові дії на Близькому Сході, Україна продовжує отримувати життєво необхідне американське озброєння. Європейські партнери й надалі купують його в рамках ініціативи PURL, тому побоювання щодо зупинки постачань є безпідставними.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого щорічного звіту за 2025 рік.

Чутки про перенаправлення зброї

Під час пресконференції Марка Рютте попросили прокоментувати тривожні чутки, які поширилися в західних ЗМІ. Журналісти припускали, що через загострення конфлікту Сполучені Штати нібито можуть відправити призначену для ЗСУ зброю на Близький Схід, щоб поповнити власні запаси.

Проте генсек Альянсу категорично запевнив, що військова підтримка не припиняється. Він наголосив, що техніка та боєприпаси, зокрема ракети-перехоплювачі, стабільно передаються українським військовим.

«Це критично важливе для України обладнання зі США, включно з ракетами-перехоплювачами, продовжує надходити в Україну», — підкреслив Рютте.

Важливість програми PURL для ППО

Генеральний секретар також нагадав про колосальне значення програми PURL, яка була запущена минулого літа і дозволяє союзникам оплачувати американську зброю для потреб Збройних сил України. За його словами, саме завдяки цьому механізму вдається забезпечувати українське небо надійним захистом.

З моменту старту ініціативи Україна отримала в її рамках близько 75% усіх ракет для своїх батарей Patriot. Крім того, програма покрила 90% перехоплювачів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Рютте резюмував, що це надзвичайно важлива програма, яка і далі працюватиме без жодних змін.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході наразі не має негативного впливу на військову допомогу для України.