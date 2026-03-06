Чи затримають США зброю для України через Близький Схід: подробиці

Альона Гетьманчук

Загострення ситуації на Близькому Сході наразі не має негативного впливу на військову допомогу для України. Йдеться насамперед про постачання американської зброї, яке здійснюється коштом союзників і партнерів Північноатлантичного альянсу.

Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук.

За словами дипломатки, українська сторона не фіксує жодних збоїв чи затримок у передаванні озброєння за спеціальною програмою PURL, попри напружену геополітичну ситуацію у світі.

«Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у звʼязку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі Рамштайн щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі», — зазначила Гетьманчук.

Представниця України в НАТО звернула увагу на технічний аспект процесу. Вона наголосила, що критично важливим фактором залишаються вчасні фінансові внески від держав, чиїм коштом оплачується зброя з американських запасів. Саме це дозволяє Сполученим Штатам оперативно опрацьовувати запити та здійснювати відповідні постачання на фронт.

Окремо посол підкреслила роботу української дипломатії з партнерами щодо пришвидшення захисту українського неба від російського терору.

«Ми у свою чергу пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів — насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів», — резюмувала Гетьманчук.

Ситуація на Близькому Сході — чого очікувати Україні

Нагадаємо, конфлікт навколо Ірану може вплинути на обсяги військової допомоги Україні від США. За даними Reuters, у Вашингтоні та серед союзників зростає занепокоєння, що тривала кампанія на Близькому Сході може виснажити запаси ракет і систем протиповітряної оборони, які також необхідні Україні для захисту від російських атак. У разі затяжних бойових дій Пентагону доведеться розподіляти ресурси між кількома напрямками, що може ускладнити постачання озброєння Києву.

До слова, Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що ескалація здатна позначитися на економіці, постачанні озброєння та стратегічному балансі сил. Зокрема, через можливі перебої з постачанням нафти і газу з країн Перської затоки можуть зрости світові ціни на енергоносії, що тимчасово збільшить доходи Росії від експорту нафти.

Водночас, за словами Ходжеса, відсутність реальної допомоги Ірану з боку Москви свідчить про обмежені можливості російської армії. Також експерт звертав увагу, що активне використання систем ППО на Близькому Сході може вплинути на доступність ракет-перехоплювачів та комплексів Patriot, які важливі для захисту України.