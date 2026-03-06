- Дата публікації
Чи затримають США зброю для України через Близький Схід: подробиці
Представниця України в НАТО пояснила, як саме союзники фінансують американську зброю для ЗСУ.
Загострення ситуації на Близькому Сході наразі не має негативного впливу на військову допомогу для України. Йдеться насамперед про постачання американської зброї, яке здійснюється коштом союзників і партнерів Північноатлантичного альянсу.
Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук.
За словами дипломатки, українська сторона не фіксує жодних збоїв чи затримок у передаванні озброєння за спеціальною програмою PURL, попри напружену геополітичну ситуацію у світі.
«Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у звʼязку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі Рамштайн щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі», — зазначила Гетьманчук.
Представниця України в НАТО звернула увагу на технічний аспект процесу. Вона наголосила, що критично важливим фактором залишаються вчасні фінансові внески від держав, чиїм коштом оплачується зброя з американських запасів. Саме це дозволяє Сполученим Штатам оперативно опрацьовувати запити та здійснювати відповідні постачання на фронт.
Окремо посол підкреслила роботу української дипломатії з партнерами щодо пришвидшення захисту українського неба від російського терору.
«Ми у свою чергу пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів — насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів», — резюмувала Гетьманчук.
Ситуація на Близькому Сході — чого очікувати Україні
Нагадаємо, конфлікт навколо Ірану може вплинути на обсяги військової допомоги Україні від США. За даними Reuters, у Вашингтоні та серед союзників зростає занепокоєння, що тривала кампанія на Близькому Сході може виснажити запаси ракет і систем протиповітряної оборони, які також необхідні Україні для захисту від російських атак. У разі затяжних бойових дій Пентагону доведеться розподіляти ресурси між кількома напрямками, що може ускладнити постачання озброєння Києву.
До слова, Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що ескалація здатна позначитися на економіці, постачанні озброєння та стратегічному балансі сил. Зокрема, через можливі перебої з постачанням нафти і газу з країн Перської затоки можуть зрости світові ціни на енергоносії, що тимчасово збільшить доходи Росії від експорту нафти.
Водночас, за словами Ходжеса, відсутність реальної допомоги Ірану з боку Москви свідчить про обмежені можливості російської армії. Також експерт звертав увагу, що активне використання систем ППО на Близькому Сході може вплинути на доступність ракет-перехоплювачів та комплексів Patriot, які важливі для захисту України.