Чи збирати полякам "тривожну валізку": Костенко про загрозу нападу Росії на Польщу

Напад Росії на Польщу / © РИА Новости

Реклама

Росія наразі не має можливості для ефективного вторгнення в Польщу.

Про це сказав політичний експерт Юрій Костенко.

На його думку, розмови про такий напад — це скоріше «гра на нервах і провокації», а не реальна загроза. Костенко пояснив, які саме фактори утримують Кремль від агресивних дій проти країни НАТО.

Реклама

Захист НАТО та роль України

Юрій Костенко наголошує, що для успішного вторгнення в Польщу Росії потрібні величезні сили.

«Для цього їм потрібно завоювати Україну, використовувати ресурс і України, і Білорусі», — заявив експерт.

Він підкреслив, що поки Україна продовжує активні бойові дії і знищує ворога, у Росії немає достатніх ресурсів для відкриття ще одного, настільки потужного фронту.

«Думаю, у них немає таких можливостей», — додав Костенко.

Реклама

Чи спрацює 5-та стаття?

Експерт також згадав про членство Польщі в НАТО, яке теоретично захищене 5-ю статтею Альянсу. Хоча Костенко і ставить під сумнів, як саме ця стаття працюватиме на практиці, він усе ж вважає її важливим стримувальним фактором.

Таким чином, головною перешкодою для Кремля залишається саме український опір. Поки Збройні сили України борються, Польща може почуватися відносно захищеною від російського вторгнення.

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня, під час масованої атаки Росії на Україну, системи протиповітряної оборони та авіація країни були переведені в режим найвищої готовності. У повітряний простір Польщі залетіло понад 20 російських дронів, проти яких працювала ППО.

В Люблінському воєводстві уламки одного з безпілотників упали на житловий будинок, проте ніхто не постраждав.

Реклама

На тлі цих подій президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі у створенні системи попередження та захисту від російських атак. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС розпочинає будівництво «стіни проти дронів».

Згодом стало відомо, що після вторгнення російських БпЛА на територію Польщі НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору.

Крім того, 15 вересня у Варшаві над урядовими будівлями було збито дрон. Поліція затримала двох осіб — 21-річного громадянина України та 17-річного громадянина Білорусі, про що повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.