Чи з’явиться у Росії новий Пригожин?: Історик про ризики ще одного бунту

Чи повториться заколот у РФ / © Associated Press

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У Росії може повторитися сценарій 2023 року, коли очільник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин організував військовий заколот. Приводом для обговорення такої ймовірності стало відеозвернення колишнього учасника війни проти України Олександра Луніна.

Більше про можливість масового заколоту у РФ розповів журналіст, історик та колишній кореспондент у Москві Девід Саттер для 24 Каналу.

Чи може у РФ відбутися масовий бунт

Лунін висунув вимогу особистої зустрічі з Володимиром Путіним у прямому ефірі, щоб розповісти «усю правду» про реальний стан справ в армії та в Росії. Окупант заявив, що прагне поінформувати главу Кремля про важку ситуацію всередині війська, зокрема про те, що «російських солдатів катують», у них «забирають гроші та змушують виконувати самогубні накази».

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Лунін попередив: якщо очільник Кремля відмовить у зустрічі, «наслідки будуть дуже серйозні», адже «армія спрямує свою зброю проти Кремля».

Девід Саттер заявив, що це звернення не є поодиноким випадком. У Мережі все частіше з’являються матеріали, які свідчать про жахливі умови в підрозділах РФ. Російська армія подекуди перебуває у стані крайнього відчаю та виснаження, тому такі публічні виступи та заклики до Путіна продовжаться.

«Оскільки процеси, про які говорить цей військовий, відбуваються у російській армії, здоровий глузд підказує, що це не може тривати вічно. І для людей, які записують такі відео, це величезний ризик. А також це показник того, що моральний стан цього війська доволі стрімко падає», — каже Саттер.

Невдовзі після оприлюднення ультиматуму Олександра Луніна запросили до Москви, де одразу заарештували на 11 діб. Суд призначив адміністративний арешт за статтею щодо «демонстрації екстремістської чи нацистської символіки».

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Аналітики та суспільство вже встигли провести паралелі між Луніним та Пригожиним, який вчинив заколот у червні 2023 року та загинув у серпні того ж року під час авіакатастрофи.

«Пригожин був великою проблемою для Кремля, а його кидок на Москву загрожував стабільності влади. Лунін не має такого впливу, який був у Пригожина. Але їхні долі можуть бути дуже схожими. Російська влада створить враження, що „почула“ його позицію. І той факт, що вона так робить, дуже показовий», — додав журналіст.

У РФ на тлі цих подій загострюється глибока системна криза. Російські військові починають відмовлятися від самогубних наказів і частіше не хочуть йти у «м’ясні штурми». Тож фактор, на який чекали мільйони людей, почав зароджуватися.

За словами Саттера, російська пропаганда найімовірніше спробує використати Луніна у власних цілях. Картинку зроблять для цивільних росіян, які не знають про справжній стан справ на фронті. Проте для російських військових ситуація не зміниться.

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У РФ зароджуються «бунти» проти Путіна через війну з Україною — останні новини:

Нагадаємо, російський блогер та колишній військовослужбовець 150-ї мотострілецької дивізії Олександр Лунін, який брав участь у війні проти України, записав відеозвернення до Володимира Путіна.

У ньому він різко розкритикував ситуацію в армії РФ, заявивши про катування солдатів, утримання їх у ямах-«зінданах» за відмову виконувати самогубні накази та вбивства. Лунін вимагав особистої зустрічі з диктатором у прямому ефірі, пригрозивши, що в іншому разі військові розгорнуть зброю проти Кремля.

Речник Путіна, Дмитро Пєсков, назвав ці погрози «досить дивними формулюваннями». 27 червня Луніна затримали російські силовики, а суд відправив його під адміністративний арешт на 11 діб за невідомою статтею. За словами адміністратора його каналу, ексвійськовий наразі живий, а факт арешту підтвердила дружина, яка раніше повідомляла про нічний обшук і вилучення техніки в їхньому помешканні.

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