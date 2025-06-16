Чи зменшить атака на Іран постачання "Шахедів" до Росії: експерт WР відповів

Чи може Іран продовжувати постачати Росії дрони, воюючи з Ізраїлем / © tsn.ua

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Конфлікт між Іраном та Ізраїлем навряд чи принесе відчутну користь для України.

Таку думку висловив колумніст Washington Post Девід Ігнатіус у своїй колонці.

«Україні буде надано скромну допомогу. Але я сумніваюся, що це суттєво щось змінить, особливо якщо поставки американської зброї до України сповільняться, щоб забезпечити достатню кількість зброї для поповнення арсеналів Ізраїлю», — вважає аналітик.

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Також Ігнатіуса запитали, чи скоротяться російські закупівлі безпілотників в Ірану.

«Звичайно, Іран, який перебуває під безперервним нападом, не зможе постачати стільки безпілотників Shahed. Але внутрішній потенціал Росії з виробництва безпілотників швидко зростає. З жалем мушу сказати, що, судячи з того, що я чую від українських та американських чиновників, Росія дедалі більше доводить, що є „армією, що навчається“ в Україні», — сказав він.

Зауважимо, що РФ вже запустила власне виробництво «Шахедів», які називає «Геранями».

Раніше Девід Ігнатіус пояснив, чому США не підтримують Україну так, як Ізраїль.

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