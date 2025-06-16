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Чи зменшить атака на Іран постачання "Шахедів" до Росії: експерт WР відповів
Експерт зауважив, що Росія сама зуміла налагодити виробництво «Шахедів».
Конфлікт між Іраном та Ізраїлем навряд чи принесе відчутну користь для України.
Таку думку висловив колумніст Washington Post Девід Ігнатіус у своїй колонці.
«Україні буде надано скромну допомогу. Але я сумніваюся, що це суттєво щось змінить, особливо якщо поставки американської зброї до України сповільняться, щоб забезпечити достатню кількість зброї для поповнення арсеналів Ізраїлю», — вважає аналітик.
Також Ігнатіуса запитали, чи скоротяться російські закупівлі безпілотників в Ірану.
«Звичайно, Іран, який перебуває під безперервним нападом, не зможе постачати стільки безпілотників Shahed. Але внутрішній потенціал Росії з виробництва безпілотників швидко зростає. З жалем мушу сказати, що, судячи з того, що я чую від українських та американських чиновників, Росія дедалі більше доводить, що є „армією, що навчається“ в Україні», — сказав він.
Зауважимо, що РФ вже запустила власне виробництво «Шахедів», які називає «Геранями».
Раніше Девід Ігнатіус пояснив, чому США не підтримують Україну так, як Ізраїль.