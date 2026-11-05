Чи змінить розгром партії Трампа на виборах плани Путіна щодо України: аналіз The Times

Дональд Трамп і Путін / © ТСН

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Успіх Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США дає Україні промінь надії на те, що оновлений парламент зможе стримувати розворот президента Дональда Трампа в бік Москви. Топдемократи вже різко критикували рішення Трампа призупинити санкції проти РФ і зупинити військову та фінансову допомогу Києву.

Про це пише видання The Times.

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Хоча демократам може вдатися ухвалити законопроєкти про допомогу Україні чи жорсткіші санкції проти РФ, Трамп усе ще зберігає право вето. Щоб подолати його, знадобиться супербільшість у дві третини голосів в обох палатах, що, на думку аналітиків, буде важко реалізувати.

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«Я не думаю, що ситуація радикально зміниться, оскільки зовнішня політика залишатиметься в руках президента, — зазначив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. — Водночас новий Конгрес загалом може бути більш критичним і пильним щодо спроб Трампа укласти угоди з Путіним коштом України або під час його можливих спроб зняти санкції з Росії».

Контроль над Конгресом надасть Демократам можливість ретельно перевіряти політику Білого дому щодо України та навіть ініціювати розслідування. Зокрема, вони можуть почати розслідування щодо Ілона Маска через обмеження роботи Starlink в Україні минулого місяця, які на той час ускладнили дії українських військових (наразі обмеження скасовано — ред.).

Реакція Кремля: від офіційного спокою до реального побоювання

У Москві речник Путіна Дмітрій Пєсков висловив сподівання, що Трамп продовжуватиме «миротворчі зусилля», та назвав Володимира Зеленського «головною перешкодою» для миру, попри те, що саме РФ відхилила кілька українських пропозицій про припинення вогню. Перші за дев’ять місяців переговори між РФ та Україною за посередництва США заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Заяви Пєскова лунають на тлі того, що кількість жертв після російського удару по гуманітарному хабу в Запорізькій області зросла до 40 осіб.

Інші російські посадовці, як-от заступник міністра закордонних справ Сєрґєй Рябков, намагаються применшити значення виборів, заявляючи про «двопартійний антиросійський консенсус» у США. Провоєнні російські пабліки також переконують, що результати виборів не змінять хід переговорів, оскільки вони залежать від «реалій на землі».

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Проте за лаштунками офіційної риторики Москва розуміє: поразка союзників Трампа свідчить про те, що її ставка на особисті стосунки з президентом США стає надто ризикованою. Як повідомляє Bloomberg, у Кремлі більше не вірять, що Трамп здатен змусити Україну підписати мирну угоду на умовах РФ.

«Для Москви головний висновок полягає в тому, що робити ставку виключно на особисті стосунки з Трампом стає дедалі ризикованіше», — зазначає московський політичний аналітик Ілля Гращенков. — «Американська політична система знову продемонструвала свою здатність обмежувати президентську владу».

Путін може змінити тактику та посилити удари

Оскільки Київ усе частіше демонструє готовність ігнорувати вимоги Трампа (зокрема, щодо припинення ударів по російських НПЗ), Володимир Путін, ймовірно, спробує змусити Україну капітулювати шляхом посилення атак на цивільну інфраструктуру.

За даними української військової розвідки, Росія вже накопичила резерв із 700 балістичних ракет та кількох тисяч крилатих ракет.

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Попри те, що для американських виборців головними залишаються внутрішні економічні питання, рішення Трампа припинити пряму військову допомогу Україні залишається непопулярним. Згідно з жовтневим опитуванням Harvard CAPS / Harris, понад 60% американців підтримують надання зброї Україні та запровадження нових санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити вторгнення.

Провал республіканців на виборах: останні новини

У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу — переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. За проміжними підсумками, Демократична партія сформувала більшість і в Палаті, і в Сенаті.

Зауважимо, що демократи перехопили у республіканців одразу шість місць у Сенаті. Особливо показово, що серед них — Техас, Канзас і Південна Кароліна, де представники Демократичної партії не перемагали протягом кількох десятиліть.

Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу, похваливши опонентів за успішну виборчу кампанію. Втім, президент зізнався, що результати голосування його здивували.

Водночас Трамп припустив, що на настрої виборців могла вплинути війна з Іраном. Втрату позицій республіканців він також пояснив тим, що його самого не було у виборчих бюлетенях.

Окрім того, президент США несподівано змінив позицію щодо причин здорожчання пального в країні. Тепер головним винуватцем зростання цін він називає Іран, хоча раніше покладав відповідальність на Україну.

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