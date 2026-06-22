Чи зможуть росіяни повстати: історик про систему безпеки Путіна і зачистки в елітах

Чи зможуть росіяни повстати / © Getty Images

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За спостереженнями доктора історичних наук та професора Українського католицького університету Ярослава Грицака, президент РФ Володимир Путін став параноїдальним. Та чи означає це, що росіяни цим скористаються і зможуть влаштувати революцію?

Більше про це історик розповів для 24 Каналу.

Чи можлива революція у РФ

Історик поділився, що зараз Росія нагадує концтабір, де за висловлення власної думки чи невдоволення можна потрапити до в’язниці. Саме такий масштаб покарань та переслідувань відлякує росіян від революції та зміни влади. Попри все, ймовірність революції виключати не варто.

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Для масових заворушень у Росії мають бути певні структури, організації та лідери таких процесів. Однак цього всього зараз не видно.

Путін за період свого правління побудував у РФ систему, яка унеможливлює революції та повстання. Історик нагадує, що в перші дні повномасштабної війни деякі росіяни навіть спробували вийти на протести, однак вони не принесли жодних результатів.

Основний спротив має відбуватися саме у Москві, бунти в Сибіру чи на Кавказі потрібного результату не дадуть.

«Росія — це імперія, а вони розпадаються не з окраїн, а з центру. Має бути велика політична криза і боротьба в центрі. Можливо, з’явиться певна група змовників чи тих, хто невдоволений, яка спробує скинути Путіна з влади, ізолювати», — каже Ярослав Грицак.

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Фахівець не виключив ситуації, що опір у Росії розпочнеться з людей, які зрозуміють загрозу для себе через війну РФ проти України. Сьогодні москвичі почали відчувати вплив війни на собі. Незабаром російські еліти можуть усвідомити, що продовжувати війну — небезпечно для них самих.

Зачистка еліт у Росії

Протягом останніх місяців у Росії проводять арешти — усувають навіть колишніх соратників Путіна та олігархів. Серед затриманих також люди, наближені до Шойгу.

«Це саме те, що сталося в останні роки життя Сталіна. Він був дуже підозрілий. В його оточенні всі боялися, що він може репресувати і їх. Ось це зараз відбувається. Чи свідомо Путін це робить, чи ні, роздратований чи дійсно має параною, але бачимо, що все більше людей, які були його прихильниками, лояльними, стають об’єктом переслідувань ФСБ», — каже Ярослав Грицак.

Російська еліта відчуває, що над нею нависла небезпека, і тепер кожного можуть заарештувати чи ліквідувати.

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«Путін став параноїдальним. Він боїться, тому вживає особливих заходів. Чим він відрізняється від інших автократів чи тоталітарних лідерів, наприклад, Сталіна? Путін — професійний КДБ-шник», — каже історик.

Саме тому система безпеки, розбудована особисто Путіним за всі ці роки, є набагато вищого рівня.

Революція у Росії: останні новини

Нагадаємо, у Росії наростає хвиля внутрішнього невдоволення, яку політолог Вадим Денисенко характеризує як «кухонну революцію». Через різке погіршення рівня життя, втрату надії на завершення війни та відсутність бачення майбутнього в суспільстві росіяни відчувають певну турбулентність.

Проте ймовірність реального соціального «вибуху» наразі мізерна, адже цьому заважають відсутність лідерів, брак чіткої альтернативної ідеології та страх перед репресіями.

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Зараз відбувається фактичне перепідписання суспільного договору, який базується на абсолютному безправ’ї бізнесу та населення. Влада зробила ставку на максимальний контроль, масову реприватизацію та перерозподіл майна, перетворивши крупний бізнес на обслугу.

Оскільки бізнес завжди намагатиметься домовлятися, а не воювати, цей транзит правил гри триватиме й надалі. У результаті Росія трансформується у «лайт-варіант» Північної Кореї. Головними відмінностями від КНДР є відсутність наступника та менша мобілізованість населення.

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