Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
2 хв

Чи зможуть Україна та Росія домовитись про мир: як оцінюють перспективи дипломатії в США

Дві третини американців не вірять у швидке закінчення війни в Україні.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Переговори між Україною та Рсією

Переважна більшість американців не вірить, що з Росією вдасться домовитись про закінчення війни в Україні

Дві третини американців (67%) песимістично налаштовані щодо можливості швидкого досягнення угоди про завершення війни між Росією та Україною. Скептицизм зростає на тлі того, що 66% громадян США вважають війну «патовою ситуацією», де жодна зі сторін не перемагає.

Про це свідчать результати опитування Gallup, проведеного в США протягом 1–15 серпня.

Розбіжності у поглядах на мирну угоду

Результати опитування показують, що песимізм щодо мирної угоди охоплює всі основні політичні групи, хоча він менш виражений серед республіканців (57%) порівняно з демократами (78%) та незалежними виборцями (69%). Попри це, більшість американців (73%) стурбовані, що будь-яка угода може виявитися занадто сприятливою для Росії.

Громадяни також висловлюють серйозну стурбованість щодо дотримання умов мирної угоди з боку Росії.

«57% були дуже стурбовані, і 30% — дещо стурбовані, що Росія порушить умови будь-якої угоди, досягнутої для припинення війни», — свідчать результати опитування.

Водночас порівняно невелика кількість американців висловлює занепокоєння, що мирна угода може бути занадто сприятливою для України (21%) або що Україна порушить її умови (29%).

Що робити далі: швидке закінчення чи звільнення територій?

Щодо того, як США мають сприяти завершенню війни, думки американців розділилися:

  • 52% вважають, що США мають підтримувати Україну у звільненні втрачених територій, навіть якщо це означатиме затяжну війну.

  • 45% виступають за швидке закінчення конфлікту, навіть якщо Україні доведеться віддати частину своєї території.

Погляди на це питання значно різняться залежно від політичної приналежності. Більшість республіканців (69%) виступають за якнайшвидше закінчення війни, тоді як більшість демократів (80%) підтримують допомогу Україні у звільненні її територій.

Чи достатньо США роблять для України

Загалом, 46% американців вважають, що США роблять недостатньо для підтримки України. Ця частка є найвищою за останні три роки. Опитування також показує, що 25% громадян думають, що допомоги занадто багато, а 27% вважають, що її обсяг є оптимальним.

Цікаво, що після приходу до влади адміністрації Трампа кількість демократів, які вважають допомогу недостатньою, значно зросла (з 48% у грудні до 77% зараз). Водночас кількість республіканців, які вважають, що США допомагають занадто багато, зменшилася.

Нагадаємо, більшість американців підтримують запровадження санкцій проти торгівельних партнерів Росії як спосіб тиску на Москву, щоб вона припинила війну в Україні. При цьому економічний тиск на державу-агресорку підтримують як прихильники республіканців, так і демократи.

