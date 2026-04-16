Чи зникне Венеція під водою: науковці сказали, що потрібно для порятунку міста

Чи зникне Венеція під водою / © Unsplash

Реклама

Венеція — неймовірно мальовниче місто, яке плавно йде під воду. Через кілька десятків чи сотень років воно може повністю затонути. Дослідники поділилися, що порятунок Венеції може обійтися в сотні мільйонів євро. І на це знадобиться не одне століття.

Венеція тоне через наслідки глобального потепління та підвищення рівня моря. Аби врятувати місто, розпочати роботу потрібно вже зараз. Про це пишуть дослідники в журналі Scientific Reports.

Венеція тоне: на порятунок міста знадобляться мільйони євро

Через глобальне потепління стрімко піднімається рівень моря. Через це Венеція може повністю або частково піти під воду. Вартість порятунку міста науковці оцінили у щонайменше 500 мільйонів євро. Однак може знадобитися і 100 мільярдів євро, за умови найгіршого сценарію.

Реклама

Якщо стримувати викиди парникових газів до кінця століття, вдасться значно спростити порятунок Венеції, і рухомі бар’єри, які захищають місто зараз, витримають.

Науковці закликають розпочати планування захисту міста вже зараз.

За останні 150 років Венеція пережила рекордну кількість підтоплень. Тепер місто потребує нових стратегій захисту, адже кліматичні зміни вже дають про себе знати.

Науковці оцінили всі чотири системи захисту: рухомі бар’єри, дамби в центрі міста, дамби, які перекривають вхід до лагуни, та найсміливіший варіант — повне переміщення міста з усіма пам’ятками архітектури.

Реклама

Рухомих бар’єрів може вистачити максимум до 2300 року, якщо рівень моря підніметься всього на 1,25 метра. Цей план може спрацювати, якщо скоротити рівень викидів у світі. У випадку ж, якщо рівень викидів залишиться сталим чи збільшиться, Венецію затопить ще на пів метра у висоту. У такому разі доведеться будувати дамби в центрі міста.

Варіант побудови дамби, що перекриє вхід до лагуни, захистить місто від затоплень за умови підняття рівня моря до 10 метрів. Однак побудова такої дамби обійдеться в 30 мільярдів євро.

Якщо не робити нічого — рівень моря підніметься приблизно на 4,5 метри у найближчі десятиліття. Врятувати Венецію зможе тільки перенесення міста. Цей варіант найдорожчий і найважчий у виконанні. Він коштуватиме близько 100 мільярдів євро.

За висновками науковців, наразі немає оптимального плану захисту Венеції. Однак чим раніше розпочнуть підготовку міста, тим більше життів та інфраструктури вдасться зберегти.

Реклама

Які ще міста можуть постраждати від затоплення

Через глобальне потепління також можуть постраждати такі міста:

Амстердам

Гамбург

Джакарта

Бангкок

Шанхай

Нью-Йорк

Маямі

У зоні найбільшого ризику затоплення міста, які розташовані низько над рівнем моря, а також ті, що стоять на м’якому ґрунті і поступово просідають.

Врятувати міста можна за допомогою нових інженерних розробок — облаштованих дамб, земляних або бетонних валів, а також металевих конструкцій, що можуть закритися в разі небезпеки.