Чи знищать нові санкції Трампа економіку Росії

Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії — «Роснєфті» та «Лукойлу». Це перший масштабний крок Вашингтона, спрямований безпосередньо проти енергетичного сектору РФ — ключового джерела доходів Кремля.

Про це повідомляє The Times.

Нові санкції Вашингтона стали найпотужнішими з початку каденції Трампа. Обмеження торкнулися не лише головних російських корпорацій, а й десятків їхніх дочірніх структур, що працюють на світових ринках енергоресурсів.

Рішення вже призвело до помітних наслідків: китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю російської нафти морським шляхом, а великі індійські нафтопереробні заводи заявили про плани скоротити імпорт.

Що кажуть експерти

Фінансист і правозахисник Білл Браудер зазначив, що ці санкції є першим справді руйнівним кроком Вашингтона проти Москви.

«Це конкретна й болюча дія, яка матиме наслідки для Путіна. Але цього недостатньо, щоб змусити його припинити війну», — наголосив він.

Браудер вважає, що вирішальним чинником для зупинення агресії можуть стати вторинні санкції — тобто обмеження проти країн, які продовжують купувати російську нафту, насамперед Китаю та Індії.

Європейські союзники США в цілому позитивно сприйняли дії Вашингтона, хоч і з певною обережністю.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав санкції «дуже важливим кроком у тиску на Кремль».

Німецький колега Борис Пісторіус висловив «обережний оптимізм», але зазначив, що чекатиме на «реальні результати» американських дій.

Російська економіка під загрозою

Скорочення закупівель з боку Китаю та Індії вже загрожує різким падінням доходів Москви від експорту енергоресурсів. Аналітики прогнозують, що зниження попиту може призвести до зростання світових цін на нафту, водночас поставивши Кремль у складне фінансове становище.

Колишній радник українського МЗС та британський дипломат Кормак Сміт наголосив, що у Трампа залишаються й інші інструменти тиску.

«Якщо США погодяться передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, це стане ще потужнішим сигналом для Москви. Путін починає говорити лише тоді, коли відчуває справжню загрозу», — підкреслив дипломат.

Рішення Трампа стало першим серйозним випробуванням його зовнішньополітичного курсу. За оцінками експертів, подальші дії США визначатимуть, наскільки ефективно Вашингтон здатен послабити фінансову базу Росії без загрози дестабілізації світових енергетичних ринків.

Нагадаємо, дипломат Валерій Чалий заявив, що запроваджені США санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» зробили Путіна «розлюченим». За словами Чалого, Дональд Трамп фактично «заліз у гаманець Путіна», оскільки «Роснефть» є особистою касою диктатора для фінансування його «родини».

Дипломат зазначив, що Путін вважає такий крок «не по понятіям», і через це вперше виглядає «таким роздратованим». Чалий додав, що попередні спроби РФ домовитися з американцями, пропонуючи їм проєкти в Арктиці та навіть на окупованих територіях України, провалилися. Запроваджені Мінфіном США санкції, за його словами, є «практично незворотними».