Чим обернеться для Трампа шатдаун у США

Конгрес США / © Associated Press

Економічні радники президента США Дональда Трампа застерігають, що тривале зупинення роботи федерального уряду, відоме як шатдаун, може коштувати США $15 млрд щотижня, що призведе до серйозних економічних наслідків.

Про це йдеться в меморандумі Білого дому, яке отримало та опублікувало Politico.

За даними журналістів, місячний шатдаун призведе до додаткових 43 тисяч безробітних людей.

«Водночас такі втрати не враховують 1,9 мільйона федеральних цивільних службовців, яких або відправили у відпустку, або ж вони працюють без оплати. З них 80% проживають у районі Вашингтона», — зазначає видання.

У документі також йдеться про те, що місячне закриття уряду призведе до скорочення споживчих витрат на $30 млрд, половина з яких — від прямого впливу на федеральних службовців, а решта — від побічних ефектів на інші сектори. У записці наводяться висновки, зроблені на основі інших аналізів Goldman Sachs, Fiserv та Федерального резерву.

«Шатдаун може мати масштабні економічні наслідки — від нижчого зростання й вищого безробіття до перебоїв у роботі соціального забезпечення, авіаперевезень і програм харчової підтримки для жінок із дітьми», — попереджають у медіа.

Нагадаємо, 1 жовтня у США почався шатдаун — уряд країни вперше за 7 років призупинив роботу.

Білий дім увечері, 30 вересня, офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду після того, як Сенат не ухвалив запропонований Республіканською партією законопроєкт про витрати, що до 21 листопада мав забезпечити фінансування федеральних агентств.

У США фінансовий рік триває від 1 жовтня до 30 вересня. В умовах, коли бюджет на поточний фінансовий рік не ухвалений Конгресом і не підписаний президентом, фінансування федеральних установ зазвичай здійснюється на підставі резолюцій щодо тимчасового продовження роботи на рівні попереднього фінансового року.