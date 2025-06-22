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Чим відрізняються волонтери в Ізраїлі та Україні: ізраїльський журналіст пояснив
За словами журналіста, в Ізраїлі волонтери займаються винятково гуманітарними завданнями і ніколи не збирають коштів на зброю.
Журналіст з Ізраїлю Ігаль Мовермахе пояснив, у чому полягає відмінність між волонтерами в Ізраїлі та Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».
За його словами, ізраїльські волонтери ніколи не збирають на зброю — це прерогатива держави. Ізраїльські волонтери займаються винятково гуманітарними завданнями.
Журналіст навів приклад, що у перші дні війни з ХАМАСом усі громадяни Ізраїлю кинулися допомагати постраждалим — хтось привозив продукти, хтось дав прихисток тим, хто позбувся домівки тощо.
«Але — ніяких зборів на армію, таке просто не практикується, бо армія забезпечена усім необхідним, інакше й бути не може… Для цього ми і платимо податки, які йдуть в тому числі на бюджет оборони», — підсумував Ігаль Мовермахе.
Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що вночі 22 червня військові Сполучених Штатів атакували три ядерні об’єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
У Пентагоні впевнено відзвітували, що удари США знищили ядерну програму Ірану.