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Чим виявився «дрон», через який у Литві підняли винищувач НАТО: несподівана розв’язка
У Литві екстрено закрили аеропорт Вільнюса й підняли винищувач НАТО через можливий безпілотник. Зрештою, з’ясувалося, що радари зафіксували зграю птахів.
Сьогодні у Литві розгорнулася справжня тривожна історія: цивільні служби та військові НАТО були підняті по тривозі через загрозу дрона у небі, яка зрештою виявилася зграєю птахів. У Литві вмикали повітряну тривогу та піднімали у повітря винищувачі.
Про це повідомляє Metro.
У Литві переплутали зграю птахів з дроном та увімкнули повітряну тривогу
Через можливе виявлення ворожого безпілотника у повітряному просторі країни влада оголосила повітряну тривогу та повністю закрила аеропорт Вільнюса.
На перехоплення невідомого об’єкта з півночі Литви терміново підняли винищувач Альянсу зі складу італійського контингенту, який зараз здійснює місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.
Утім, діставшись місця, пілот з’ясував, що за потенційний дрон радар прийняв зграю птахів.
Як пізніше пояснили в Національному центрі управління кризовими ситуаціями Литви, на початкових даних радара позначки, залишені птахами та дронами, можуть бути схожими.
Повітряну тривогу скасували, а аеропорт повернувся до звичного ритму вже за 38 хвилин.
Такий високий рівень напруги в регіоні цілком виправданий. На початку тижня литовські військові вже повідомляли, що дрони, спрямовані Росією на Україну, неодноразово залітали та падали на території Литви. Останніми місяцями саме російські дрони опинялися в центрі нового витка ескалації між НАТО та Москвою.
Окрім того, Європою котиться хвиля гібридних атак. Зокрема, у серпні біля українського вантажного літака в Лейпцигу виявили безпілотник, споряджений вибухівкою та «невідомою речовиною».
Тоді поліції довелося викликати саперів для контрольованого підриву, завдяки чому ніхто не постраждав. Німеччина прямо звинуватила РФ у диверсії та оголосила про контрзаходи. Цей випадок стався лише за кілька місяців від вибуху на складі DHL у Бірмінгемі, за яким, за даними спецслужб, стояли диверсанти, підтримувані РФ.
У Литві 13 вересня оголошували повітряну тривогу
Нагадаємо, у неділю, 13 вересня, нібито через порушення повітряного простору дроном жителі Вільнюса, а також Вільнюського, Тракайського та Електренського районів Литви отримали сповіщення про повітряну тривогу жовтого рівня.
За даними Національного центру управління кризовими ситуаціями, влада закликала громадян пройти до найближчих укриттів.
У зв’язку з появою невідомих об’єктів повітряний простір навколо столиці закрили, а Вільнюський аеропорт тимчасово обмежив свою роботу. Для врегулювання ситуації з авіабази в Шяуляї вилетів винищувач НАТО зі складу ВПС Італії, який бере участь у місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії.