ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
601
Час на прочитання
2 хв

Чим виявився «дрон», через який у Литві підняли винищувач НАТО: несподівана розв’язка

У Литві екстрено закрили аеропорт Вільнюса й підняли винищувач НАТО через можливий безпілотник. Зрештою, з’ясувалося, що радари зафіксували зграю птахів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Литві підняли винищувач через птахів

У Литві підняли винищувач через птахів / © Associated Press

Сьогодні у Литві розгорнулася справжня тривожна історія: цивільні служби та військові НАТО були підняті по тривозі через загрозу дрона у небі, яка зрештою виявилася зграєю птахів. У Литві вмикали повітряну тривогу та піднімали у повітря винищувачі.

Про це повідомляє Metro.

У Литві переплутали зграю птахів з дроном та увімкнули повітряну тривогу

Через можливе виявлення ворожого безпілотника у повітряному просторі країни влада оголосила повітряну тривогу та повністю закрила аеропорт Вільнюса.

На перехоплення невідомого об’єкта з півночі Литви терміново підняли винищувач Альянсу зі складу італійського контингенту, який зараз здійснює місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Утім, діставшись місця, пілот з’ясував, що за потенційний дрон радар прийняв зграю птахів.

Як пізніше пояснили в Національному центрі управління кризовими ситуаціями Литви, на початкових даних радара позначки, залишені птахами та дронами, можуть бути схожими.

Повітряну тривогу скасували, а аеропорт повернувся до звичного ритму вже за 38 хвилин.

Такий високий рівень напруги в регіоні цілком виправданий. На початку тижня литовські військові вже повідомляли, що дрони, спрямовані Росією на Україну, неодноразово залітали та падали на території Литви. Останніми місяцями саме російські дрони опинялися в центрі нового витка ескалації між НАТО та Москвою.

Окрім того, Європою котиться хвиля гібридних атак. Зокрема, у серпні біля українського вантажного літака в Лейпцигу виявили безпілотник, споряджений вибухівкою та «невідомою речовиною».

Тоді поліції довелося викликати саперів для контрольованого підриву, завдяки чому ніхто не постраждав. Німеччина прямо звинуватила РФ у диверсії та оголосила про контрзаходи. Цей випадок стався лише за кілька місяців від вибуху на складі DHL у Бірмінгемі, за яким, за даними спецслужб, стояли диверсанти, підтримувані РФ.

У Литві 13 вересня оголошували повітряну тривогу

Нагадаємо, у неділю, 13 вересня, нібито через порушення повітряного простору дроном жителі Вільнюса, а також Вільнюського, Тракайського та Електренського районів Литви отримали сповіщення про повітряну тривогу жовтого рівня.

За даними Національного центру управління кризовими ситуаціями, влада закликала громадян пройти до найближчих укриттів.

У зв’язку з появою невідомих об’єктів повітряний простір навколо столиці закрили, а Вільнюський аеропорт тимчасово обмежив свою роботу. Для врегулювання ситуації з авіабази в Шяуляї вилетів винищувач НАТО зі складу ВПС Італії, який бере участь у місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie