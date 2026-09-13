Чим виявився «дрон», через який у Литві підняли винищувач НАТО: несподівана розв’язка

У Литві підняли винищувач через птахів / © Associated Press

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Сьогодні у Литві розгорнулася справжня тривожна історія: цивільні служби та військові НАТО були підняті по тривозі через загрозу дрона у небі, яка зрештою виявилася зграєю птахів. У Литві вмикали повітряну тривогу та піднімали у повітря винищувачі.

Про це повідомляє Metro.

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У Литві переплутали зграю птахів з дроном та увімкнули повітряну тривогу

Через можливе виявлення ворожого безпілотника у повітряному просторі країни влада оголосила повітряну тривогу та повністю закрила аеропорт Вільнюса.

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На перехоплення невідомого об’єкта з півночі Литви терміново підняли винищувач Альянсу зі складу італійського контингенту, який зараз здійснює місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Утім, діставшись місця, пілот з’ясував, що за потенційний дрон радар прийняв зграю птахів.

Як пізніше пояснили в Національному центрі управління кризовими ситуаціями Литви, на початкових даних радара позначки, залишені птахами та дронами, можуть бути схожими.

Повітряну тривогу скасували, а аеропорт повернувся до звичного ритму вже за 38 хвилин.

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Такий високий рівень напруги в регіоні цілком виправданий. На початку тижня литовські військові вже повідомляли, що дрони, спрямовані Росією на Україну, неодноразово залітали та падали на території Литви. Останніми місяцями саме російські дрони опинялися в центрі нового витка ескалації між НАТО та Москвою.

Окрім того, Європою котиться хвиля гібридних атак. Зокрема, у серпні біля українського вантажного літака в Лейпцигу виявили безпілотник, споряджений вибухівкою та «невідомою речовиною».

Тоді поліції довелося викликати саперів для контрольованого підриву, завдяки чому ніхто не постраждав. Німеччина прямо звинуватила РФ у диверсії та оголосила про контрзаходи. Цей випадок стався лише за кілька місяців від вибуху на складі DHL у Бірмінгемі, за яким, за даними спецслужб, стояли диверсанти, підтримувані РФ.

У Литві 13 вересня оголошували повітряну тривогу

Нагадаємо, у неділю, 13 вересня, нібито через порушення повітряного простору дроном жителі Вільнюса, а також Вільнюського, Тракайського та Електренського районів Литви отримали сповіщення про повітряну тривогу жовтого рівня.

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За даними Національного центру управління кризовими ситуаціями, влада закликала громадян пройти до найближчих укриттів.

У зв’язку з появою невідомих об’єктів повітряний простір навколо столиці закрили, а Вільнюський аеропорт тимчасово обмежив свою роботу. Для врегулювання ситуації з авіабази в Шяуляї вилетів винищувач НАТО зі складу ВПС Італії, який бере участь у місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

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