Чим загрожує скандал між Україною та Польщею: в Bloomberg розповіли подробиці

Україна - Польща / © УНІАН

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Між Польщею та Україною розгорається дипломатичний скандал, який ризикує поховати мільярдні контракти на відновлення України. Масштабна дводенна конференція у польському Гданську, яка мала стати тріумфом спільного бізнесу, тепер перетворилася на майданчик для порятунку двосторонніх зв’язків.

Про це пише Bloomberg.

Градус напруги зріс після того, як президент Польщі Кароль Навроцький за лічені дні до саміту вирішив позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі. Приводом стало рішення України назвати один із військових підрозділів на честь націоналістичних діячів, яких Варшава звинувачує у вбивстві близько 100 тисяч поляків під час Другої світової війни.

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В свою чергу, Володимир Зеленський разом із високопосадовцями та трьома експрезидентами України заявили, що повертають усі раніше отримані польські нагороди.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск спробував закликати колег до здорового глузду, прямо вказавши на геополітичні наслідки емоційних рішень.

«Ця суперечка між президентами є потенційною стратегічною помилкою, яка може мати зворотний ефект з точки зору бізнесу, репутації та геополітики», — наголосив Туск.

Сам Зеленський, чия участь у гданській конференції наразі залишається під питанням, публічно дипломатично окреслив рамки сусідства.

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«Поляки та українці не можуть бути нічим іншим, як партнерами чи друзями», — заявив український президент.

Мільярди доларів під загрозою

Наразі світовий банк оцінює повну вартість реконструкції України у приголомшливі 524 мільярди доларів. Польща планувала стати ключовим хабом та головним виконавцем будівельних, енергетичних та інфраструктурних проєктів.

Організатори зустрічі у Гданську планували формалізувати та підписати кілька десятків реальних контрактів, проте наразі інвестори б’ють на сполох. Голова Кредобанку Якуб Карновський попереджає, що святе місце пустим не залишиться.

«Нинішня суперечка ризикує коштувати нам бізнес-можливостей. Якщо польські компанії не зможуть їх використати, це зроблять конкуренти з інших місць», — констатував він.

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Експерти зазначають, що цей скандал не виник на порожньому місці. Економічний егоїзм та внутрішні проблеми у Польщі накопичувалися давно — від протестів польських фермерів та блокування експорту українського зерна до антиімміграційних настроїв через перебування в країні понад двох мільйонів українських біженців.

Тепер, коли українська армія демонструє впевненість на фронті, завдаючи ударів безпілотниками вглиб Росії, а мирні переговори під керівництвом США зайшли у глухий кут, стабільність у тилу союзу з Польщею потрібна як ніколи.

Польська бізнес-рада вже виступила із офіційним закликом до Варшави та Києва негайно вжити заходів для послаблення напруженості. Проте аналітики налаштовані скептично. Заступник голови організації «Поліція» Дам’ян Казмерчак підсумував нинішні реалії бізнесу під час війни.

«Зростаюча політична обережність з обох сторін ще більше ускладнить укладання угод», — резюмував Казмерчак.

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Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Нагадаємо, польська митниця вже два місяці блокує вантажі «Укрпошти», змушуючи компанію перенаправляти транзитні потоки в обхід Польщі через Угорщину та Словаччину. За словами керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського, це значно ускладнило логістику та збільшило витрати, хоча для клієнтів зміни залишилися майже непомітними.

Також, на тлі напруги у відносинах між Польщею та Україною через історичні суперечки прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав слова Папи Івана Павла II про примирення. У своєму дописі він процитував звернення понтифіка у Львові 25 років тому: «Нехай очищення історичної пам’яті призведе кожного до готовності ставити на перше місце те, що об’єднує, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській спільноті, братерській співпраці та справжній солідарності».

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