Чиновник Міноборони Словаччини цинічно закликав до повного контролю РФ над Україною

Ігор Меліхер (зліва) і словацький прем’єр Роберт Фіцо

Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер цинічно заявив, що хоче аби Росія повністю контролювала Україну.

Про це пишуть словацькі видання noviny та Dennik N.

На його думку, для Словаччини було б добре, якби Україна мала кордони до 2014 року, але перебувала повністю під російським впливом. Таким чином Братислава могла б дешево купувати в РФ енергоресурси.

«Для Словаччини було б добре, якби Україна перебувала в межах кордонів, які вона мала до 2014 року, але повністю під російським впливом, щоб ми мали доступ до дешевої енергії та отримували транзитні збори. Це було б найкраще для Словаччини», — заявив чиновник словацького Міноборони.

Таку заяву з критикою сприйняли навіть у самій Словаччині. Так, депутат від «Прогресивної Словаччини» Томаш Валашек висловив сумніви, що інвестори цікавились би Словаччиною, якби країна була в зоні досяжності російської зброї.

«Як ви думаєте, якийсь інвестор обрав би Словаччину? Що, Volvo побудувала б завод у Валаліках, якби була в зоні досяжності російської зброї?» — відповів він.

Реакція України

Заяву словацького посадовця прокоментували у посольстві України в Словаччині, наголосивши, що Меліхер повторює пропагандистські тези РФ.

У посольстві такі вислови назвали «проявом неповаги до десятків наших співвітчизників, які 2014 року стали безневинними жертвами прагнення українського народу до європейського майбутнього своєї держави».

«Такі заяви є нічим іншим як повторенням російської пропаганди, маніпуляцією фактами, посяганням на суверенітет України та свідомим нехтуванням духом добросусідства й партнерства між нашими державами…», — йдеться в повідомленні.

Ігор Меліхер згодом відповів, що поважає заяву посла України в Словаччині, але не вважає свої слова образливими.

«Чому, якщо я висловлюю думку, що найкращим для Словаччини та відповідно до наших національних інтересів було б перебування України в стані, коли вона мала повну територіальну цілісність і на її території не було війни, тобто до 2014 року, я кажу щось образливе […] Мені б дуже не хотілося прокинутися у світі, де я не можу вільно висловлювати думку, яка не є ні ненависницькою, ні радикальною, а навпаки, є мирною та відповідає інтересам процвітання та безпеки всього регіону», — заявив Меліхер.

Чиновник запевнив, що Словаччина поважає і послідовно наполягає на дотриманні міжнародного права, саме тому він каже про Україну в її територіальній цілісності.

«Повернутися до цієї форми, напевно, так швидко не вийде, тому важливо зробити все, щоб підтримати всі мирні плани та знайти найбільш доступне мирне рішення для припинення війн», — підсумував Меліхер.

Раніше прем’єр Словаччини Фіцо виступив проти використання активів РФ на потреби України.