Чиновник пояснив шахрайство вимогами дружини їздити до Дубая (фото)

Дубаї / © Pixabay

Реклама

Колишній німецький чиновник Даниель Б., якого судять за шахрайство з обманом інвесторів на суму понад мільйон євро, у суді Аугсбурга заявив, що причина його злочинів — надмірні фінансові вимоги його дружини.

Про це пише видання німецьке видання BILD.

Як повідомляє суд, Даниель Б. визнав, що завдав шкоди інвесторам і зруйнував сімейні стосунки, пояснюючи це тим, що «моєї зарплати їй було мало, вона тричі на рік хотіла їздити в Дубай, купувати сумки та дороге вбрання». За його словами, весільна поїздка пари на Мальдіви нібито коштувала близько 30 тисяч євро.

Реклама

Даниель Б / © Bild

Обвинувачений, колишній співробітник державної канцелярії, під час судового розгляду зазначив, що сам ініціював створення алгоритму для прогнозування курсів криптовалют і залучив знайомих до інвестицій, обіцяючи до 20% прибутку. Водночас він стверджує, що не давав прямих гарантій і всі ризики були прописані в договорах.

Даниель Б / © Bild

З осені 2024 року Даниель Б. і його колишня дружина відсторонені від державної служби. Обвинувачений розповів, що перебування під вартою сприймає як важкий урок, за час ув’язнення він втратив близько 20 кілограмів, припинив вживати алкоголь і працює прибиральником.

Даниель Б / © Bild

Водночас у суді він заявив, що після того, як у нього закінчилися гроші, дружина нібито напала на нього з кулаками та взуттям на підборах, внаслідок чого він отримав травми.

Обвинуваченому загрожує до 10 років ув’язнення за шахрайство. Провадження щодо його дружини було закрите. Вирок суд оголосить 21 серпня.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ТСН.ua проаналізував електронні декларації нових-старих посадовців та знайшов там цікавинки. Зокрема, багато міністрів вказали у своїх деклараціях орендоване житло. Попри це дехто з них має заощадження більше сотні тисяч доларів.