Чиновник ВПС США через сайт знайомств передавав таємну інформацію про війну в Україні

Чиновника ВПС США засудили за передавання секретної інформації / © Associated Press

Реклама

Підполковник американської армії у відставці, який працював у Стратегічному командуванні США на авіабазі «Оффатт» у Небрасці, передавав таємну інформацію про війну в Україні невідомій людині на сайті знайомств.

Про це повідомив американський телеканал ABC News.

64-річний Девід Слейтер після виходу у відставку працював на авіабазі, де мав допуск до інформації з грифом «цілком таємно» та брав участь у засіданнях щодо війни РФ проти України.

Реклама

Після арешту в березні 2024 року Слейтер визнав, що передавав таємну інформацію, яку дізнавався на брифінгах, через систему повідомлень іноземного сайту знайомств.

Його співрозмовницею була жінка, яка начебто живе в Україні. Інформація, яку він передавав, стосувалася воєнних цілей і можливостей російської армії.

Невідома особа, яка від імені українки завербувала американського чиновника, у розмовах називала його «таємним агентом» та «таємним коханням-інформатором».

Телеканал цитує одне із повідомлень, яке отримав американський військовий чиновник: «Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже приємний сюрприз для Путіна! Розкажеш мені?».

Реклама

У судових документах не розкривають особи співучасниці, також там не вказано, на спецслужбу якої країни вона працювала.

Слейтер визнав провину за одним пунктом обвинувачення у змові з метою розголошення інформації, що становить державну таємницю.

Федеральний суд міста Лінкольн призначив йому 70 місяців ув’язнення, штраф у розмірі $25 тисяч і рік нагляду після звільнення із в’язниці. В обмін на визнання провини ще два пункти обвинувачення із засудженого зняли.

Нагадаємо, раніше співробітника Управління оборонної розвідки США (DIA) заарештували за спробу передавання секретних даних представнику іноземного уряду.