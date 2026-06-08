Чий дрон вибухнув у Молдові насправді: що заявили в МЗС

Молдова та Україна / © ТСН

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У МЗС Молдови припускають, що дрон, який впав та вибухнув поблизу Лопатної, може мати українське походження, проте покладають відповідальність за інцидент на Росію. Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що це був російський безпілотник.

Про це свідчать заяви МЗС Молдови та очільника МЗС України Андрія Сибіги.

МЗС Молдови про падіння дрона

Молдовське МЗС різко засудило інцидент поблизу села Лопатна Орхейського району, де впав і вибухнув невстановлений літальний апарат, імовірно безпілотник.

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У відомстві наголосили, що будь-яке несанкціоноване проникнення літальних апаратів до повітряного простору країни або їхнє падіння на території держави становить загрозу національній безпеці та є порушенням суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

«Цей інцидент ще раз підкреслює ризики та наслідки, які породжує війна агресії Російської Федерації проти України для регіональної безпеки та для сусідніх держав. Міністерство закордонних справ перебуває в постійному діалозі з українською владою щодо безпілотника, який вибухнув в Орхеї, але згідно з першими даними, найімовірніше, він має українське походження«, — йдеться в повідомленні міністерства.

У МЗС також зазначили, що незалежно від походження дрона відповідальність за його появу на території Молдови покладається на Росію, яка розв’язала незаконну війну проти сусідньої держави.

«Ми солідарні з українцями, які борються та втрачають життя за свободу своєї країни, а також за мир на європейському континенті, зокрема й за мир у Республіці Молдова», — наголосили у відомстві.

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На тлі таких викликів Молдова має намір і надалі посилювати обороноздатність та стійкість держави, інвестуючи у сферу безпеки, захисту громадян і підтримку миру, щоб забезпечити стабільність та безпеку країни.

Заява МЗС України про дрон у Молдові

«Ще один російський безпілотник впав у Молдові під час нічної масованої атаки Росії проти України. Ми висловлюємо повну підтримку нашим молдовським друзям і відзначаємо їхню послідовну позицію щодо засудження російської агресії», — написав у Мережі Сибіга.

За його словами, цей випадок вкотре підтверджує, що дії Москви становлять небезпеку не лише для України, а й для всього регіону та Європи загалом.

Український міністр також підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Росію, аби Кремль усвідомив неможливість досягнення своїх цілей військовим шляхом. На його думку, це означає, що єдиним виходом для президента РФ Володимира Путіна має стати припинення війни.

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Нагадаємо, у ніч проти 8 червня, коли РФ атакувала Україну, дрон залетів до Молдови, де впав і вибухнув поблизу села Лопатна.

До слова, напередодні президент Румунії Нікушор Дан наголосив, що відповідальність за інцидент із морськими дронами в порту Констанци лежить на Росії як на країні-агресорі, а всі процедури безпеки в цій ситуації були виконані. Водночас він спростував версію про те, що дрони переслідували судно з російського «тіньового флоту», оскільки це комерційне судно не перебуває під санкціями.

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