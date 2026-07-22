Ден Кейн / © Associated Press

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що хоче перемоги України у війні проти Росії.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті.

Генерала запитали, кого саме Вашингтон хоче бачити переможцем у російсько-українській війні.

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«Я хочу, щоб перемогла Україна», — відповів Кейн.

Також його запитали, чи вважає Кейн Росію другом Сполучених Штатів. Генерал відповів, що відносини між країнами можна назвати складними, однак наголосив, що не вважає Росію дружньою до США державою.

Крім того, Кейн наголосив на важливості перекриття для Росії фінансових потоків, щоб вона не могла спонсорувати війну. Зокрема, йдеться про продаж нафти і газу на світовому ринку.

«Це б допомогло (Україні виграти війну — Ред.)», — сказав очільник американського Генштабу.

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Нагадаємо, на цих слуханнях Ден Кейн також розповів, як український F-16 вперше збив російський винищувач.

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