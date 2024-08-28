"Ці навчання – радше політична гра": аналітик пояснив, навіщо Лукашенко скупчив війська поблизу ЧАЕС

Що насправді замислив Олександр Лукашенко на кордоні з Україною.

Навчання в Білорусі поблизу кордонів України на тлі операції ЗСУ в Курській області є спробою заспокоїти очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це в коментарі LIGA.net сказав політичний аналітик Ігор Тишкевич.

За словами аналітика, Білорусь демонстративно вивела техніку на навчання після звинувачень з боку Росії. Мовляв, Олександр Лукашенко відвів війська від кордону з Україною, і це начебто дозволило Києву зняти декілька бригад, які були залучені в Курській операції.

"Спочатку лукашенківські пропагандисти спробували відпрацювати цю тему інформаційно – не допомогло. Тому оголосили навчання на догоду Кремлю", – пояснив Тишкевич.

На думку аналітика, ці навчання – радше політична, ніж військова гра. І триватимуть вони тиждень-півтора.

"Війська поїдуть додому. Вагнерівці й надалі використовуватимуть у політичних розбірках. Їх небагато. Лукашенко перетворив їх на своїх відданих яничарів, які усім завдячують режиму. Кидати як розхідний матеріал ДРГ в Чорнобильську зону ніхто не буде", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що за порадами нібито може відвернутися від Росії і стати на бік України у повномасштабній війні. Водночас Лукашенко не сказав, хто саме йому таке пропонує,