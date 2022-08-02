Ці руки нічого не писали: у Медведєва заперечують, що то він опублікував ахінею про Казахстан та Грузію

В оточенні Медведєва почали заперечувати, що то саме він розмістив публікацію.

Про це заявив помічник заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

За його словами, опублікований ним пост у соцмережі "ВКонтакте" про Грузію та Казахстан написав не колишній прем'єр, а ті, хто зламав його обліковий запис. Він додав, що останнє повідомлення, опубліковане Медведєвим, було про ВМФ, а з тими, хто написав повідомлення "нібито від колишнього прем'єра", розбереться адміністрація соцмережі та відповідні органи.

Через 10 хвилин пост було видалено.

Слід нагадати, що у публікації Медведєва (чи когось іншого)) йшлося про те, що Кахахстан - штучно створена країна, а Грузії не існувало на початку XIX століття. Також у пості зазначалося, що з "парадами суверенітетів" настав час закінчувати.

Нагадаємо, що послужник російського диктатора Путіна Дмитро Медведєв зробив чергову безглузду заяву у стилі кремлівської пропаганди. Слуга Кремля почав нав'язувати думку, що мовляв, Росія досягне "миру лише на своїх умовах".

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