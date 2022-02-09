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"Цифри приголомшують": кількість випадків COVID-інфікування у світі зростає

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"Цифри приголомшують": кількість випадків COVID-інфікування у світі зростає

Associated Press

У ВООЗ вважають це "небезпечним вірусом".

У ВООЗ повідомляють, що кількість випадків інфікування коронавірусом у світі зростає: "цифри абсолютно приголомшують".

Таку думку висловив старший радник ВООЗ Брюс Ейлвард, пише The Guardian.

COVID-19 він назвав "дуже небезпечним вірусом". Саме так він відповів на запитання, чи небезпечно вчитися жити з коронавірусом.

"Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію, то стільки зареєстрованих випадків захворювання як і раніше два мільйони. Щодня помирає понад п'ять тисяч людей. Ми вчимося жити не тільки з цим вірусом, але й з тим, що є неприйнятним тягарем хвороб", - сказав він.

Нагадаємо, на початку лютого директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив про близьке завершення пандемії коронавірусу на континенті і назвав три фактори, які цьому сприятимуть. Зокрема, йдеться про високий рівень імунізації, якого досягнуто завдяки вакцинації та природному зараженню.

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