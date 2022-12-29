Цікавий інцидент із падінням ракети у Білорусі: посла України викликали до МЗС РБ

Через ракету, яка нібито впала на територію Білорусі під час масованої атаки України, до Міністерства закордонних справ РБ викликали посла України Ігоря Кизима та висловили йому протест.

Про це повідомив прессекретар МЗС Анатолій Глаз, передає провладне держагентство 2Белта", близьке до білоруського режиму Лукашенка.

У зовнішньодипломатичному відомстві Білорусі заявляють, що ракета, яка впала 29 грудня у Брестському районі, є українська. У дипустанові це називають "дуже серйозним інцидентом" та вимагають, щоб Україна провела ретельне розслідування всіх обставин

"Білоруська сторона максимально серйозно ставиться до цього питання. У цьому зв'язку сьогодні в МЗС Білорусі було викликано посла України Ігоря Кизима, якому було заявлено рішучий протест. Ми вимагали, щоб українська сторона провела ретельне розслідування всіх обставин пуску зазначеної ракети, притягнула до відповідальності винних і вжила вичерпних заходів, щоб не допустити повторення в майбутньому подібних інцидентів. Які можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх", - сказав Анатолій Глаз.

Ймовірне падіння ракети у Білорусі

Під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня у Брестській області Білорусі впала частина ракети від зенітного ракетного комплексу С-300. У Лукашенка одразу назвали її українською.

Тим часом у Повітряних силах України зауважили, що вірити режиму Лукашенка, як і режиму Путіна, не варто. Там пообіцяли, що українська сторона проведе об'єктивний контроль ситуації та наслідків чергової атаки РФ. Про результати повідомлять згодом.

Повітряна тривога: ситуація в Миколаївщині

Читайте також: