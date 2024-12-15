Циклон Чідо обрушився на заморську територію Франції: влада назвала кількість жертв

Офіційна кількість жертв циклону Чідо, який спустошив Майотту в суботу, склала 14 осіб.

У результаті циклону Чідо, який обрушився на французький заморський департамент Майотта в Індійському океані в суботу, 14 грудня, офіційно відомо про 14 загиблих. Проте жертвами стихії могли стати кілька сотень людей.

Про це заявив префект Майотти Франсуа-Ксав'є Б'євіль, повідомляє Le Figaro.

"Є безперечно кілька сотень смертей. Можливо, ми наблизимося до тисячі чи навіть кількох тисяч", — попередив префект.

Наразі екстрені служби надають допомогу населенню.

Відомо, що циклон у вигляді сильного вітру швидкістю понад 220 км на годину, шторму обрушився на французький архіпелаг вперше за 90 років.

За повідомленням МВС Франції, стихія зруйнувала житло третини населення Майотти, а це близько 100 тис. людей, яких намагаються розселити в пунктах тимчасового розміщення.

Нагадаємо, понад 4 тис. тонн нафтопродуктів вилилося у води Керченської протоки після аварії російських танкерів 15 грудня. Росіяни кажуть, що катастрофа сталася через "негоду”.

Тим часом речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що справжньою причиною трагедії стали не погодні умови, а грубі порушення з боку російських моряків.

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