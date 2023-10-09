Нетаньягу заявив, що ХАМАС отримає війну, яку хотів

Те, що відбувається в Газі — лише початок. ХАМАС отримає війну, яку хотів.

Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час звернення до народу Ізраїлю.

Він також пообіцяв зробити все для тих, хто перебуває в полоні.

"Ми боремося за наш дім, за наше існування і ми переможемо. Ці тварини вбивали дітей, жінок і людей похилого віку. Жах, якого світ не бачив від часів ІДІЛ. Цілі сім'ї з дітьми страчені. Стільки жаху, що я навіть не можу описати все словами. Ми завжди знали, що собою являє ХАМАС, тепер це знає весь світ. ХАМАС — це ІДІЛ, і ми знищимо їх рівно так само, як був знищений ІДІЛ. ХАМАС хотів війни, він її отримає", — сказав він.

Водночас, за словами Нетаньягу, деякі бойовики все ще перебувають на території Ізраїлю.

"Я обіцяю вам, громадяни, що наприкінці війни наші вороги зрозуміють, що напад на Ізраїль був жахливою помилкою (...) Будь-яке місце, де діє ХАМАС, перетвориться на руїни. Це вже відбувається і триватиме далі", — сказав він.

Нетаньягу звернувся і до опозиції, закликавши її доєднатися до створення уряду національної єдності задля вирішення 5 важливих проблем:

перемоги над бойовиками, які все ще перебувають в Ізраїлі;

підготовки масштабної наступальної операції в Газі;

збереження спокою на інших фронтах;

продовження залучення міжнародної підтримки для операції;

об'єднання Ізраїлю.

Нагадаємо, 8 жовтня президент України Зеленський поговорив телефоном із Беньяміном Нетаньягу. А посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський подякував українцям за підтримку, записавши відео в центрі Києва на тлі рекламних табло з прапорами Ізраїлю.

Тим часом кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 900. Раніше повідомили про 100 тіл, які знайдено в кібуці Беері.

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