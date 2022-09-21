"Цілком спонтанно": Фейгін припустив, що могло змусити Путіна оголосити мобілізацію

Президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні цілком спонтанно. Можливо, піти на такий крок його змусили наслідки саміту ШОС у Самарканді.

Має дивний вигляд те, що Путіну раптом знадобилася мобілізація без оголошення при цьому воєнного стану.

Таку думку висловив російський опозиціонер, адвокат та юрист Марк Фейгін.

"На мій погляд, – цілком спонтанно (було оголошено мобілізацію – ред.). Тому що якщо ти збирався і планував оголосити мобілізацію, навіщо тоді ти стимулював Кадирова з добровольчими батальйонами регіональними і товариша свого Пригожина – по зеках? Якщо в тебе резерв там із неймовірних сотень тисяч потенційних мобілізованих. Не кажучи вже про те, що він (Путін – ред.) не оголосив війну. Він водночас проводить "спеціальну воєнну операцію" і йому потрібна, виявляється, мобілізація. Навіщо тобі потрібна мобілізація без оголошення воєнного стану? Ну, зрозуміло, що все з утилітарною метою. Тим не менш, виглядає це все дещо не те, що алогічно, а передчасно. Або ми щось недорозуміємо і ситуація зовсім погана", – розповів Фейгін.

На його думку, причиною раптового оголошення мобілізації могла стати зустріч Путіна з лідерами Китаю та Індії, який, ймовірно, вимагали припинення війни.

"Одне з трактувань, якого і я дотримуюся, і вже озвучив – це наслідки саміту ШОС у Самарканді та переговорів з Сі Цзіньпіном та з Моді, які, цілком можливо, якимось чином означили свою позицію щодо війни і бажання, щоби це все швидше припинилося. Це одне з пояснень. Їх може бути ще більше", – сказав опозиціонер.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська знищать усіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією.

Мобілізація в Росії: лише на полі бою можна зірвати плани Путіна - Володимир Фесенко

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