Цілковита несподіванка і приниження Путіна: що пишуть західні ЗМІ про воєнні дії у Курській області

Війна, яку Володимир Путін розпочав проти України, дедалі більше поширюється на Росію. А раптова атака у Курській області принизила російську армію.

Про це пише Business Insider.

"І коментарі, і критичні пости російських військкорів, і відеозаписи мешканців Курської області з благаннями до Путіна допомогти й зарадити бездіяльності місцевої влади є сильним, принизливим ударом по репутації російського диктатора ― як людини, яка гарантує росіянам безпеку й захист. Тепер колони цивільних автівок, які залишають західну частину області, доводять, що Путін нездатний дати раду ситуації. І це - істотний удар по його владі", - пишуть журналісти.

Що довше ЗСУ триматимуть позиції на російській території, що більше розширюватимуть свій плацдарм ― то сильніше це шкодитиме публічному іміджу Путіна всередині Росії, йдеться в матеріалі.

"Путін має демонструвати, що кордони Росії надійно захищені, а місцеве населення наслідків війни в Україні особливо не відчує, ― каже Business Insider аналітик британського Королівського інституту обʼєднаних служб (RUSI) Каллум Фразер. ― А щойно війна змушуватиме людей захищати якось свої життя і власність, вони почнуть замислюватися, чи Путін справді підходить для своєї посади".

Очевидно, в ці дні Путін згадує події літа 2023-го, коли ватажок російського ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин пішов зі своїми солдатами на Москву, пише видання.

У ті години чимало соратників російського президента мовчки вичікували, хто ж переможе. Ситуація показала, що справді надійних союзників у Путіна мало. І подальші проблеми з безпекою на російській території лише додадуть перспектив для розколу еліт країни.

Щоправда, щоб досягти бажаного ефекту, ініціатива в Курській області має зберігатись за українцями, підсумовує медіа.

Нагадаємо, у Курській області Росії від 6 серпня тривають бойові дії після повідомлення про те, що до регіону зайшла українська армія. На тлі наступу в області 9 серпня оголосили надзвичайну ситуацію федерального масштабу.

Володимир Путін скликав засідання Ради безпеки 7 серпня і відкрив його телевізійним зверненням, в якому назвав наступ "широкомасштабною провокацією". Головнокомандувач російськими військами генерал Валерій Герасимов заявив, що сили наступу українців можуть бути розміром з цілий батальйон.

У прикордонні Росії палають підстанції: Курчатов, де розташована Курська АЕС, знеструмлено

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