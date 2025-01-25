Яка ціна на нафту може зупинити війну: думка Келлога

Ціна на нафту в $70 не є катастрофічною для Росії, але її зниження послабить її економіку

Різке падіння світових цін на нафту може стати важливим важелем економічного тиску на Росію. Це дозволить змусити російське керівництво почати переговори щодо завершення військових конфліктів.

Таку думку висловив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, пише Fox News.

Він розповів, що нафтовий сектор є критично важливим для наповнення російського бюджету. "Росія отримує мільярди доларів завдяки продажу нафти. Що, якби її ціна впала до 45 доларів за барель, що дорівнює її собівартості?" – зазначив Келлог, коментуючи виступ Трампа у Давосі.

За словами Келлога, поточна ціна на нафту становить близько 70 доларів за барель, але зниження цього показника суттєво послабить економіку Росії, яка значною мірою залежить від енергоресурсів.

За його словами, Трамп переконаний, що війна в Україні не завершиться лише завдяки подіям на полі бою. Дипломатія та економічний тиск, на його думку, відіграють ключову роль у досягненні миру. "Економіка й дипломатія – ось як ми закінчимо цю війну", – підсумував Келлог слова президента.

Станом на 24 січня 2025 року, ціни на нафту еталонних марок становлять:

Brent : $78,45 за барель.

WTI : $74,57 за барель.

Urals: $72,65 за барель (дані на 22 січня 2025 року).

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