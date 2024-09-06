"Ціна за імперські фантазії Путіна": голова Пентагону на "Рамштайні" оцінив втрати РФ

Україні вчергове вдається вистояти у цьому протистоянні.

Росія платить величезну ціну за імперські фантазії Володимира Путіна. Понад 600 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це сказав очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні "Рамштайну".

Крім того, від 24 лютого 2022 року ЗСУ:

знищили або пошкодили 32 російських кораблі

ліквідували 97 російських винищувачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 6 вересня на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Глава держави наголосив, що потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.

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