"Ціна за імперські фантазії Путіна": голова Пентагону на "Рамштайні" оцінив втрати РФ

Україні вчергове вдається вистояти у цьому протистоянні.
Росія платить величезну ціну за імперські фантазії Володимира Путіна. Понад 600 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це сказав очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні "Рамштайну".
Крім того, від 24 лютого 2022 року ЗСУ:
- знищили або пошкодили 32 російських кораблі
- ліквідували 97 російських винищувачів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 6 вересня на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Глава держави наголосив, що потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.
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