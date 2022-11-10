Ціни б’ють по кишені: експерти розповіли, наскільки у Польщі здорожчали продукти і що буде далі

Експерти попереджають, що Різдво цього року обійдеться полякам дуже дорого.

У жовтні в Польщі продукти харчування подорожчали в середньому на 26,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчить аналіз цін, пише money.pl.

Жовтневий аналіз показує, що найбільше підскочили ціни на нафту, на 53,6%. Проте, за оцінками експертів, це менший приріст, ніж у вересні (на 61,6%) і в серпні – на 73,2%.

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Друге місце у ціновому рейтингу зайняли сипучі продукти з середнім зростанням на 37,3%. У цій групі найбільше подорожчав цукор, ціна в річному обчисленні зросла на 50,4%.

На думку авторів аналізу, черговий різкий стрибок цін на цукор є результатом зростання цін на добрива, а також витрат на паливо, транспорт і переробну діяльність.

На третій сходинці найдорожчих продуктів є м'ясо, ціна на яке зросла на 31,7%. Найбільше подорожчала птиця – на 38,7%, яловичина – на 29,5%, свинина – на 26,7%.

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"Ціни на м’ясо та іншу продукцію тваринного походження динамічно зростають через сильне зростання собівартості виробництва, а також існує обмежена пропозиція, яка все ще є наслідком пандемії", – пояснюють фахівці.

Згідно з аналізом, ціни на молочні продукти в магазинах у жовтні зросли в середньому на 30%. Здорожчання молочної продукції – результат зростання витрат на утримання великої рогатої худоби.

" Крім того, зростає плата за електроенергію, необхідну для виробництва молочних продуктів. І це безпосередньо впливає на кінцеву ціну молочної продукції, а також м’яса", – зазначив експерт Вищої Банкової Школи .

Середнє зростання цін у категорії інші товари у жовтні становило 27,5%. Побутова хімія подорожчала на 24,3%, хліб зріс у ціні на 21,7%, овочі та фрукти - на 22,5%. З іншого боку, найменше зростання цін у жовтні було зафіксовано на харчові добавки та напої, відповідно на 14,1% і 14,8%.

Експерти вважають, що найбільше зростання цін цього року спостерігатиметься в грудні через збільшення попиту в передріздвяний період. Юстина Рибачка з Університету банківської справи в Гдині зауважила, що враховуючи зростання інфляції, слід очікувати надзвичайно дорогого Різдва цього року.

"Ми можемо очікувати зростання цін, особливо на такі продукти, як риба, м’ясо, борошно, олія, а отже продукти, необхідні для приготування різдвяних та святкових страв", – зазначила вона.

Юстина Рибачка додала, що на зростання цін у магазинах впливають такі фактори, як падіння виробництва, подорожчання транспорту, а також підвищення цін на сировину чи імпортні продукти.

"Більше того, світова економічна ситуація не позбавлена ​​значення. Занепокоєння щодо глобальної рецесії, нещодавнього підвищення процентних ставок у Єврозоні чи погіршення економічної ситуації в Китаї, а також занепокоєння щодо подальшого підвищення процентних ставок у США впливають на польський ринок", – додала вона.

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Агнешка Гавлік з Вищої Банкової Школи в Ополі передбачає, що у січні 2023 року ціни на електроенергію у Польщі значно зростуть, навіть незважаючи на їхнє заморожування для малих і середніх підприємств, комунальних підприємств та окремих одержувачів.

Як повідомлялося, натомість половина українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі через повномасштабний напад РФ стверджують, що їхній рівень життя у сусідній країні значно покращився. Зокрема, 51% українців можуть купувати у Польщі речі та продукти, на які в Україні бракувало грошей.

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