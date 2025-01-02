Ціни на газ у Європі зросли на тлі зупинення транзиту російського палива Україною

Для європейських споживачів це означає вищі рахунки за енергоносії 2025 року. Гуртові ціни на газ залишатимуться високими, перевищуючи середні показники минулого року.

У перший торговий день 2025 року ціни на газ у Європі помітно зросли, оскільки регіон готується до морозів після припинення транзиту російського газу Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, еталонний газ із постачанням у лютому в Нідерландах спочатку подорожчав на 4,3%, але станом на 11:20 ранку його вартість стабілізувалася на рівні 49,10 євро за мегават-годину, що на 0,4% більше, ніж попереднього дня.

Морози збільшують попит

Згідно з прогнозами, температура в деяких країнах Європи різко знизиться. У Словаччині очікуються морози до -7°C, що збільшить попит на опалення.

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Хоча цього сезону Європа забезпечена запасами газу завдяки альтернативним постачанням, поповнення сховищ до наступної зими може стати складним завданням. Літні ціни на газ 2025 року вже перевищують очікувані зимові ціни 2025-2026 років, що ускладнює закупівлю запасів.

Зміна маршрутів постачання

Після закриття транзиту Україною єдиним маршрутом для російського газу залишається газопровід через Туреччину, яким паливо постачається до Угорщини. Більшість країн Центральної Європи вже перейшли на альтернативні джерела енергії.

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Наприклад, Австрія тепер отримує газ через Німеччину та Італію. Проте залежність від скрапленого природного газу (СПГ), зокрема з Росії, залишається значною. 2024 року Росія стала другим за обсягом постачальником СПГ до регіону, поступившись лише США.

Висока ціна для внутрішніх регіонів

Для країн Центральної та Східної Європи, які не мають виходу до моря, імпорт СПГ через Німеччину, Польщу або Грецію є дорогим. У Словаччині підрахували, що додаткові витрати на транспортування із заходу становитимуть 177 мільйонів євро.

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“Газові ринки Європи не страждають від дефіциту, але обмеження транспортування палива із заходу на схід створює додаткові витрати для регіону,” — коментує Вальтер Больц, радник з енергетики в Baker & McKenzie LLP.

Конкуренція за СПГ посилюється

Європі доведеться змагатися за СПГ з Азією, де влітку очікується різке зростання попиту. Хоча у світі будується кілька нових заводів з виробництва СПГ, значне збільшення потужностей відбудеться лише за кілька років.

Для європейських споживачів це означає вищі рахунки за енергоносії 2025 року. Гуртові ціни на газ залишатимуться високими, перевищуючи середні показники минулого року.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року, о 7:00, Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією з міркувань національної безпеки.