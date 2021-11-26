"Цинічна гра авторитарних режимів": у Польщі повідомили, як можна "відбити бажання в Лукашенка до подальшої агресії"

"Цинічна гра авторитарних режимів": у Польщі повідомили, як можна "відбити бажання в Лукашенка до подальшої агресії"

У МЗС Польщі заявили, що рішуче захищатимуть кордони ЄС від проникнення нелегальних мігрантів.

На польсько-білоруському кордоні, де загострилася ситуація з мігрантами, відбувається гра авторитарних режимів Білорусі та Росії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, російський і білоруський режими проводять дезінформаційні кампанії й намагаються звинуватити Польщу в гуманітарній кризі на кордоні.

"Ми маємо справу з цинічною грою авторитарних режимів, які використовують простих людей у своїй брудній політиці, нехтуючи правами людини. Нам потрібно працювати не лише ефективно, але й мудро. Ми неодноразово намагалися надати гуманітарну допомогу тим людям, висилаючи конвої з продуктами, ліками, наметами, одягом. Однак режим Лукашенка не пропустив нас до них через кордон”, - заявив польський політик.

Пшидач наголосив, що зазначив, що Польща не змінить свою політику і рішуче захищатиме кордони ЄС від проникнення нелегальних мігрантів. Він висловив переконання, що тільки таким чином можна відбити "бажання в Олександра Лукашенка до подальших агресивних кроків", а також призупинити потік нових мігрантів.

“Кордон буде щільно захищений, але ми також готуємося до будь-яких можливих сценаріїв”, - підсумував заступник голови МЗС Польщі.

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