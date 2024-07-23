Цинічний ультиматум: Угорщина погрожує заблокувати Україні гроші від ЄС – що вимагає

Угорщина блокуватиме гроші Україні від ЄС через скандал з російською нафтою.

Угорщина блокуватиме 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки Київ не відновить транзит нафти "Лукойлу".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтервʼю угорському телеканалу ATV News.

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Сіярто поставив ультиматум, що доки Україна "не вирішить питання з "Лукойлом", то повинна забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за поставки зброї з Європейської миротворчої програми.

"Який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання", – сказав він.

Глава МЗС Угорщини закликав Єврокомісію "натиснути на Україну", щоб дозволити "Лукойлу" відновити постачання нафти через українську територію.

"Ситуація така, що існувала система, за якою російські компанії транспортували сиру нафту в Угорщину та Словаччину через Україну. Зараз українці зробили це частково неможливим. Цю ситуацію мають вирішити українці. Ми не можемо кинутися до іншого постачальника послуг, тому що українці вважають, що ми повинні брати це в них за їхнім бажанням. Що якщо завтра вони знову зроблять те саме з іншою компанією? Ми держава. Це не базар, не барахолка. Ми держава, яка має контракти, енергопостачання і стратегію щодо цього. Потрібно не поспішати, а робити кроки виважено та спокійно, ставлячи на перше місце довгострокову стратегію та довгострокову енергетичну безпеку", – обурюється скандальний Сіярто.

Нагадаємо, що "Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину від червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.

У відповідь Угорщина та Словаччина звернулись до ЄС із закликом примусити Україну відновити транзит.

Петер Сіярто заявив, що зупинка транзиту нафти загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини. Він сказав, що планує піднімати це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

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