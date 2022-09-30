"Цинічно називають їх рівноправними союзниками": Путін звинуватив США в окупації Німеччини, Японії та Кореї

Президент РФ Володимир Путін не припиняє марити. Цього разу він заявив, що Захід наскрізь лицемірний, а США фактично окуповує низку країн.

Захід несе іншим країнам лише поневолення та насильство. А США і досі окуповують Німеччину, Японію та Республіку Корею.

Про це заявив кремлівський диктатор Володимир Путін під час оголошення про спробу анексії окупованих територій України.

"Західні країни століттями стверджують, що вони несуть іншим народам свободу та демократію. Все з точністю навпаки. Замість демократії – придушення та експлуатація. Замість свободи – поневолення та насильство. Весь однополярний світопорядок за своєю сутністю антидемократичний і невільний, він брехливий і лицемірний наскрізь", - сказав він.

Він також почав марити, що під час Другої світової війни США знищили багато німецьких міст з метою залякати росіян.

"США – єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю, знищивши японські міста Хіросіма та Нагасакі. До речі, створили прецедент. Нагадаю про те, що США разом з англійцями перетворили на руїни без жодної військової необхідності на руїни під час Другої світової війни Дрезден, Гамбург, Кельн та багато інших німецьких міст. І це було зроблено демонстративно. Мета була лише одна – залякати і нашу країну, і весь світ. США залишили страшний слід у пам'яті Кореї та В'єтнаму варварськими килимовими бомбардуваннями, застосуванням напалму та хімічної зброї. До цього часу фактично окупують Німеччину, Японію, Республіку Корею та інші країни. При цьому цинічно називають їх рівноправними союзниками", - додав він.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін також звинуватив Захід у бажанні розвалити РФ.