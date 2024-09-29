Цинізм зашкалює: Лавров пропонує Грузії допомогу у примиренні із квазіреспубліками

Лавров заявив, що контакти Грузії та квазіреспублік нібито є "неминучими".

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність допомогти Грузії в примиренні із самопроголошеними республіками - Абхазією і Південною Осетією.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

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"Нинішнє грузинське керівництво просто чесно оцінює минуле. Вони так і сказали, що "хочемо примирення історичного". А в якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися - це вирішувати самим "країнам": і Абхазії, і Південній Осетії. Вони сусіди з Грузією, там все одно якісь контакти неминучі. Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпеченні домовленостей про ненапад... ми в разі зацікавленості сторін будемо готові допомагати", - сказав Лавров на пресконференції за підсумками тижня високого рівня 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Варто додати, що 8 серпня 2008 року Росія вторглася до Грузії. Приводом для цього стала підтримка Росією сепаратистів в Абхазії та Південній Осетії.

Нагадаємо, російський міністр Сергій Лавров із трибуни Генасамблеї ООН пригрозив Заходу ядерною зброєю.

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