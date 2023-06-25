"Цирк закінчився": як Пригожин виводив "вагнерівців" із Ростова (відео)

Російські пропагандисти опублікували відео, як "вагнерівці" покидали Ростов-на-Дону. Рупори Кремля стверджують, що бійці ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина залишили місто близько опівночі 24 червня.

Відеокадри опублікувало одне із пропагандистських видань.

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Як пишуть російські пропагандсти, колона техніки висунулася від будівлі штабу, де вони перебували майже добу. На кадрах видно, що колона "Вагнера" складалася з легкових автомобілів, вантажівок, кросоверів та пікапів. Усі танки та бронетранспортери везли на спецмашинах. Росіяни поскаржилися, що важка техніка бійців "Вагнера" зіпсувала асфальт у місті.

"На вулицях було багато городян, які робили історичні кадри і раділи тому, що такої кількості військових не буде більше в місті", - заявили вони.

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Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген пригожин вдень 24 червня захопив військові об'єкти у Ростові та Воронежі, а вже під вечір, за 200 км від Москви, передумав їхати на столицю. Він заявив, що розвертає свої колони, які рухалися на Москву, та відправляє їх до польових таборів згідно з планом. Цьому начебто передували переговори із самопроголошеним президетом Білорусі Олександром Лукашенко.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин переоцінив свої перспективи. Крім того, російські джерела заявили, що збройне повстання "вагнерівців" продемонстрували відсутність у Росії резервів у тилових районах.

ТСН.ua стежив за усіма важливими подіями цього псевдоперевороту в онлайн-трансляції.

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