"Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69: скільки цих ракет є в РФ і які темпи їхнього виробництва

Цю зброю ворог активно застосовує проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підрахувало орієнтовні запаси в Росії ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69. Крім того, стала відома динаміка їхнього виробництва.

Про це пише "АрміяInform" з посиланням на ГУР МО.

За підрахунками ГУР, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебувають близько:

40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць;

400 одиниць крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М", темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць;

270 одиниць крилатих ракет 3М-14 "Калібр", темпи виробництва – 30-40 одиниць на місяць;

45 одиниць керованих авіаційних ракет Х-69, темпи виробництва – 1-3 одиниці на місяць.

Нагадаємо, ворог обходить санкції та виготовляє ракети "Кинджал".

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