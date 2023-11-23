Cироп від кашлю, який призвів до смерті понад 200 дітей: в Індонезії виявили винних

У так званому сиропі від кашлю містилося 90% небезпечної речовини.

В Індонезії довели провину виробника ліків Afi Farma та постачальника CV Samudera Chemical, що продавав ємності з етиленгліколем (ЕГ). Їх звинувачують у використанні цієї отруйної речовини у ліках від кашлю, що призвели до ниркової недостатності у 204 дітей.

Про це пише Reuters.

Етиленгліколь використовується у виробництві охолоджуючих рідин для двигунів авто – антифризів. При вживанні призводить до гострого ураження нирок.

Саме його недобросовісні виробники викоритстовували для виготовлення ліків, оскільки речовина коштує вдвічі дешевше.

Компанія навмисне завантажила з інтернету логотип головного постачальника пропіленгліколю Dow Chemical Thailand і нанесла його на ємності з ЕГ. Опісля продала їх дистриб'ютору CV Anugerah Perdana Gemilang.

Як заявив головний виконавчий директор CV Samudera Ендіс у суді, він не знав, що отруйну речовину використовують у виробництві сиропу від кашлю.

CV Anugerah Perdana Gemilang видала сертифікати аналізу інгредієнтів на кілька партій підробленого продукту, що дозволило його використання у фармацевтичних цілях без відповідного тестування.

Таким чином підроблений сироп передали постачальнику інгредієнтів Afi Farma, після чого він потрапив у 70 партій сиропу від кашлю.

Пізніше дослідження виявило 99% отруйної речовини у сиропі, тоді як граничний рівень безпечності, згідно з правилами Всесвітньої організації охорони здоров’я, становить 0,1%.

Усіх винних у підробці та реалізації ліків осіб засудили до 10 років ув’язнення за порушення законів про виробництво.

Також з'ясувалося, що індонезійський регулятор лікарських засобів BPOM "не проводив моніторинг, як це мало бути зроблено".

Тим часом в Узбекистані 18 дітей померли через гостру ниркову недостатність після вживання сиропу від кашлю "Док-1 Макс" індійської компанії Marion Biotech.

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