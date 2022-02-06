Цивілізаційна "русофілія": чому Макрон "залицяється" до Путіна та до чого тут французькі вибори

Цивілізаційна "русофілія": чому Макрон "залицяється" до Путіна та до чого тут французькі вибори

У ЗМІ припускають, що Макрон хоче домовитися з Путіним і стати "миротворцем" в Україні, щоб отримати козир на президентських виборах у квітні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мета його візиту до Москви — недопущення можливого вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю Le Journal du dimanche.

"Ми обговоримо умови деескалації. Потрібно бути дуже реалістичним. Ми не отримаємо односторонніх жестів (від Росії — Ред.), але важливо не допустити погіршення ситуації", — сказав Макрон.

Президент Франції вважає, що ЄС не має відмовлятися від діалогу з Росією.

"Тому що тоді ми дозволимо іншим говорити від нашого імені, через що не зможемо сприяти нашій колективній безпеці", — зазначив він.

Чому для Макрона важлива Україна

Видання Politico звернуло увагу, що Еммануель Макрон активно зацікавився врегулюванням українського питання якраз напередодні президентських виборів у Франції, які відбудуться у квітні.

"Макрон зробив ставку, назвавши себе світовим лідером, який може укласти мирну угоду з Володимиром Путіним. Якщо йому це вдасться, він (Макрон — Ред.) стане тим героєм, який запобіг вторгненню до України", — зазначають у виданні.

За словами журналістів, Макрон сповнений сподівань наслідувати приклад експрезидента Франції Ніколя Саркозі (2007-2012), який успішно виступив посередником у конфлікті між Росією та Грузією в 2008 році.

Політолог, експерт з міжнародних відносин Сиріл Брет зазначає: "Ви не виграєте вибори за допомогою зовнішньої політики, але це (переговори з РФ — Ред.) нагадує про статус Еммануеля Макрона як державного діяча міжнародного рівня і дозволяє йому виділитися на тлі інших кандидатів ще до початку виборчої кампанії, щоб показати, що він здатний зробити Францію потужною на міжнародній арені".

"Розділяй і володарюй"

Politico називає Володимира Путіна майстром грати в тактику "розділяй і володарюй" із західними лідерами. За словами французьких чиновників, Путін сказав Макрону, що він є "хорошим партнером у дискусії", а минулого тижня сказав, що французький президент був "єдиним, з ким він може вести такі глибокі дискусії і який піклується про діалог".

"Макрон довго залицявся до Путіна, але це залицяння поки що не принесло політичних дивідендів. Він постійно стверджував, що Росія є європейською країною і що він поділяє бачення Путіна про Європу від Лісабона до Владивостока", — зазначають у виданні.

Цивілізаційна "русофілія"

Політологиня і письменниця Ніколь Бачаран відзначила незвичайну глибину симпатії Франції до російських аргументів.

"Франція — дивна країна і багато в чому проросійська. Ідея, що ми повинні говорити з Росією, бо це велика цивілізація, дуже поширена в академічних колах", — сказала вона.

У виданні вважають, що Макрон продемонстрував цю цивілізаційну русофілію у своєму інтерв’ю JDD, коли сказав, що західні країни повинні зрозуміти "сучасні травми цього великого народу" (росіян — Ред.).

Нагадаємо, що Шольц і Макрон збираються до Москви на зустріч з Путіним: говоритимуть про Україну.

Читайте також: