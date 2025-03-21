Cкасовано рейси, оголошено евакуацію: в Індонезії розбушувався вулкан

В Індонезії почав вивергатися вулкан Левотобі. Через небезпеку довелося скасувати деякі рейси на популярний серед туристів курортний острів Балі.

Про це пише видання The Guardian.

Вулкан викинув у небо стовп попелу на висоту 8 км. Через це одна з авіакомпаній скасувала усі свої рейси з Австралії на Балі.

Місцева влада підвищила рівень небезпеки до найвищого. Виверження розпочалося 20 березня. До цього протягом тижня у районі вулкана відбувалися дрібні виверження.

Повідомляється, що час евакуації, яку оголосила місцева влада, постраждала одна людина.

Нагадаємо, на півночі Індонезії евакуювали понад 11 тисяч людей через виверження 725-метрового вулкана Руанг.

Індонезія розташована на так званому Тихоокеанському вогняному кільці – у зоні високої сейсмічної активності на поверхні кількох тектонічних плит.

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