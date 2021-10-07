CNN дізнався про масові атаки російських хакерів на урядові мережі США і Європи

CNN дізнався про масові атаки російських хакерів на урядові мережі США і Європи

Йдеться про групу хакерів з РФ, причетну до гучного злому SolarWinds у 2020 році.

Група російських хакерів, причетна до атаки на американські федеральні відомства в 2020 році, в останні місяці намагалася проникнути в урядові мережі США і Європи.

Про це із посиланням на старшого віце-президента і технічного директора компанії з кібербезпеки Mandiant Чарльза Кармакала повідомляє CNN.

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"Група скомпрометувала кілька державних структур, організацій, що займаються політичними і зовнішньополітичними питаннями, а також постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій в Північній Америці і Європі", - розповів Кармакал.

Він відмовився назвати постачальників технологій. Інший співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним, вказав, що федеральні агентства США ретельно стежать за останніми діями хакерів з РФ. "Це питання піднімалося на недавніх засіданнях Ради національної безпеки", - зауважив він.

За даними видання, йдеться про групу хакерів, які в грудні 2020 року зламали системи Міністерства фінансів США, Національного управління з телекомунікацій та інформації та інших держустанов.

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Було встановлено, що зробити це їм вдалося за допомогою підробки оновлень, які випускає компанія SolarWinds, що виконує держконтракти в виконавчих гілках влади, збройних силах і спецслужбах. Також повідомлялося, що кіберзлочинці отримали доступ до програмного забезпечення Microsoft Office 365.

За інформацією джерел Washington Post, за кібератакою стояла хакерська група APT29 (відома як Cozy Bear), імовірно, пов'язана зі службою зовнішньої розвідки Росії. Російська сторона називала ці звинувачення "безпідставними".

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової хакерської атаки на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA і офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

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