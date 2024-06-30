CNN: США перевели у стан підвищеної бойової готовності свої військові бази у Європі – яка причина

Цей статус застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал чи об'єкти.

Сполучені Штати цими вихідними перевели у стан підвищеної бойової готовності кілька своїх військових баз у Європі.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

Це сталося через загрозу терористичних нападів на військовий персонал чи об'єкти США.

Бази, включно з гарнізоном армії США в Штутгарті, Німеччина, де знаходиться штаб-квартира Європейського командування США, у неділю підвищили рівень тривоги до другого за значенням стану під назвою "Чарлі".

Цей статус застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал чи об'єкти.

Один із американських чиновників, який дислокується на базі в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози принаймні 10 років, і сказав, що зазвичай це означає, що військові отримали інформацію про реальну достовірну загрозу.

Наразі не зрозуміло, які саме розвідувальні дані спричинили посилені заходи безпеки, але європейська влада попереджала про потенційну терористичну загрозу на континенті, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Речник Європейського командування збройних сил США Ден Дей відмовився коментувати конкретні рівні захисту американський військових.

"Європейське командування збройних сил США постійно стежить за безпековим середовищем, щоб переконатися, що його персонал поінформований і має найкращу становище, щоб забезпечити індивідуальну безпеку, а також безпеку сім'ї та близьких. Як завжди, Європейське командування збройних сил США рекомендує персоналу на європейському театрі залишатися пильним у будь-який час", – сказав він.

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